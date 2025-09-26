México

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

El ascenso de “El Prada” estuvo marcado por operaciones, conflictos internos y alianzas con otros cárteles, en una organización que diversificó sus delitos y sofisticó sus métodos en Tabasco

Por Carlos Salas

Guardar
El CJNG anunció una violenta
El CJNG anunció una violenta incursión en varios municipios del estado de Puebla. (Infobae México/Jovani Pérez)

El intento de Daniel Hernández Montejo, alias Prada y/o Chichirria, por eludir a las autoridades mexicanas alcanzó un nivel inusual cuando se sometió a cirugía plástica en el rostro y las orejas.

Este mando de la organización criminal La Barredora y presunto enemigo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recurrió a la alteración de su apariencia física y a la obtención de una nueva identidad para evitar su captura, en un episodio que ilustra los extremos a los que llegan los líderes del crimen organizado en México.

De acuerdo con testimonios recabados por EL UNIVERSAL, la transformación de El Prada no se limitó a la cirugía. En 2022, tras ser dado por muerto, tramitó un pasaporte con otra identidad, lo que le permitió moverse con mayor libertad y pasar desapercibido ante las autoridades.

De acuerdo con el medio, un testigo colaborador identificado como C.T.D.R. relató que el propio Prada le confesó estos detalles en unas oficinas ubicadas en la colonia Tamulté, en Tabasco.

La célula criminal había sido identificada como brazo operativo de la estructura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho en la entidad Crédito: @DemonioTtv

“Actualmente Prada usa otro nombre, porque tramitó pasaporte con otra identidad, ya que en el año 2022 se le dio por muerto, haciéndose cirugía en las orejas y parte de la cara”, declaró presuntamente el testigo ante las autoridades. Esta maniobra formó parte de una estrategia más amplia para garantizar su permanencia en la estructura criminal y evitar la acción de la justicia.

Dentro de La Barredora, Prada desempeñó un papel central. Ingresó inicialmente como sicario y brazo armado de Gabriel Gómez Vázquez, alias Indeco, y pronto ascendió a mando clave bajo las órdenes directas de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo y/o Comandante H, quien lideraba la organización.

Según la investigación del medio, su principal función consistía en la venta de drogas en diversas zonas de Tabasco, incluyendo Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa, Paraíso y varias colonias de Villahermosa. Además, se le atribuye la responsabilidad de desaparecer a quienes se oponían a las decisiones internas del grupo.

El CJNG amenazó a “El Prada” por cometer delitos en Tabasco y Puebla

En un video difundido a través de redes sociales a principios de febrero del 2024, presuntos integrantes del CJNG se deslindaron de tener nexos con una célula criminal de La Barredora, la cual en un principio se indicó que operaba como brazo armado de la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Sicarios del CJNG se deslindaron
Sicarios del CJNG se deslindaron del grupo criminal La Barredora y anunciaron una "limpia" en Tabasco. (Especial)

En el material audiovisual se observa a más de una docena de hombres con ropa táctica, armas largas y gorras con las siglas del CJNG, en referencia al cártel de las cuatro letras. Uno de ellos leyó un comunicado dirigido al líder de La Barredora, a quien acusaron de ser uno de los principales generadores de violencia en el estado de Tabasco.

El cabecilla de dicha célula delictiva fue identificado como Daniel Hernández Montejo. Si bien la información sobre este líder delincuencial es escasa, existen algunos datos sobre su involucramiento en actividades criminales que ayudan a dibujar el contexto en el que se desenvuelve.

“Este comunicado es para ti, Daniel Hernández Montejo, alias El H o Prada, líder principal de la Barredora. Te crees muy inteligente porque según tú tienes comprado a todas las autoridades y a todos sus integrantes, los cuales muchos de ellos son ex Zetas”, se escucha al principio de la grabación.

Temas Relacionados

La BarredoraCJNGFGRTabascoDaniel Hernández MontejoHernán Bermúdez RequenaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Sigue minuto a minuto el reality show 24/7: Mar Contreras es la única participante con un lugar seguro en la semana final

La Casa de los Famosos

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

El área jurídica del municipio al mando de Rosalba Rodríguez presentó denuncia penal ante fiscalía estatal contra responsables de actos intimidatorios

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas

Hermana de B-King manda mensaje a las autoridades mexicanas: “Mi hermano no merecía morir así”

En entrevista exclusiva para “Siéntese quien pueda”, Stefania Agudelo brindó nuevos detalles sobre la muerte del artista colombiano

Hermana de B-King manda mensaje

Cámara de Diputados recibe iniciativa de Sheinbaum para prohibir vapeadores y cigarros electrónicos, esto dice la propuesta

Kenia López Rabadán indicó que la iniciativa incluye la prohibición de otros dispositivos análogos y estupefacientes

Cámara de Diputados recibe iniciativa

Vivienda para el Bienestar 2025: esto es lo que pide la CONAVI para obtener el registro al programa

La Conavi instalará 50 módulos en 47 municipios de 25 estados

Vivienda para el Bienestar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

¿Detenida o desaparecida? Angie Miller, novia del músico colombiano B King, fue reportada en ambas circunstancias el mismo día

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

Eneyda Rocha habla sobre el estado de salud de su hija menor por ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Congreso de Sinaloa aprueba reforma constitucional contra la extorsión

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Lupillo Rivera revela que ya no escucha de un oído: “En los conciertos me guío por la vibración del escenario”

Pati Chapoy reaccionan a los abucheos de estudiantes de la UANL contra Ángela Aguilar: “Muy mala educación”

Famosa ex conductora de Venga la Alegría se integra a Hoy con su esposo | Video

Las 10 mejores series que no puedes perderte este fin de semana en HBO Max México

DEPORTES

Andrés Guardado revela que Atlas

Andrés Guardado revela que Atlas impidió su fichaje con el Real Madrid tras el mundial Alemania 2006

Andrés Guardado critica la falta de profesionalismo en jugadores mexicanos: “Una concentración se ve como un castigo”

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu