Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

El inmueble fue revisado debido a averiguaciones por delitos de alto impacto

Por Luis Contreras

Elementos de seguridad acudieron a
Elementos de seguridad acudieron a un inmueble en San Luis Río Colorado (FGJES)

Elementos de seguridad realizaron la incautación de dosis de cocaína, equipo táctico, así como miles de latas de cerveza y miles de cajetillas de cigarro en Sonora.

Efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron a realizar un cateo en la colonia Joyas del Parque, del municipio de San Luis Río Colorado. El inmueble de interés estaría relacionado con delitos de alto impacto.

Los agentes, en coordinación con el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar), llegaron a un domicilio ubicado en la Cerrada de las Praderas y en el sitio hallaron 47 dosis de cocaína, además de 8 mil 400 latas de cerveza.

Había una gorra de una organización policiaca

Parte de lo hallado (Especial)
Parte de lo hallado (Especial)

Además de una gorra apócrifa de una corporación policiaca (la Agencia de Investigación Criminal), también fueron aseguradas 2 mil 880 cajetillas de cigarros, equipo táctico y una cámara de vigilancia.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran las diversas latas colocadas en la parte trasera de cuatro camionetas custodiadas por los uniformados.

“Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y el seguimiento judicial correspondiente”, es parte de lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

(FGJES)
(FGJES)

Luego del cateo en San Luis Río Colorado no fueron reportadas personas detenidas.

En la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño han sido realizadas diversas incautaciones de sustancias ilícitas, apenas el 23 de septiembre pasado el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de dos hombres que llevaban paquetes con heroína y fentanilo en un autobús.

Cargamento millonario de cerveza en Chihuahua

Cabe recordar que a inicios de septiembre las autoridades de Chihuahua realizaron el aseguramiento de más de 85 mil latas de cerveza de las que el conductor de un tractocamión no pudo demostrar su procedencia lícita.

Se trató de un cargamento con valor de aproximadamente un millón 700 mil pesos, además de que e dicha ocasión fue asegurada indumentaria relacionada con un grupo criminal.

El conductor del tractocamión fue detenido. (SSPC)

Las acciones fueron informadas por Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien se desempeña como subsecretario de Estado Mayor de la entidad. “Un conductor identificado como José Manuel ”N" de 34 años no contaba con la documentación necesaria para llevar a cabo el traslado, la venta y distribución de esta mercancía", detalló el funcionario en conferencia de prensa.

