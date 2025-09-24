Procesan a hombre que transportaba más de una tonelada de metanfetamina oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

Foto: FGR

Jesús “A” fue vinculado a proceso por un juez por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina tras ser detenido con más de una tonelada de la droga en Mazatlán, Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención del hombre se llevó a cabo como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, quienes realizaban labores de vigilancia en las instalaciones del Recinto Portuario y de la Terminal Marítima de Transbordadores de la ciudad de Mazatlán.

Durante la inspección fue asegurado un tractocamión que estaba acoplado a una caja que transportaba en su interior 502 paquetes y una bolsa con droga, la cual dio un peso total de una tonelada 432 kilos, 192 gramos y 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía, quienes ubicaron a Jesús “A” y lo detuvieron como presunto responsable del transporte de la droga.

Foto: FGR

Por este hecho, Jesús “A” fue puesto a disposición junto con lo asegurado al Ministerio Público Federal, quien aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina.

El juez estableció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dictó tres meses para la investigación complementaria.

Aseguran 50 paquetes con heroína y fentanilo en un autobús en Sonora

Un operativo conjunto de las fuerzas federales mexicanas permitió la incautación de cerca de 50 kilos de heroína ocultos en un autobús de pasajeros en Sonora.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el hallazgo se produjo durante labores de seguridad y vigilancia en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2, en el tramo Santa Ana – Altar, donde los agentes detectaron alteraciones en la estructura del vehículo.

Al inspeccionar un autobús de pasajeros, los agentes notaron que tenía modificaciones en su estructura, por lo que realizaron una revisión minuciosa que derivó en el hallazgo de un compartimento oculto que contenía 50 paquetes con droga.

| SSPC

En la revisión fueron detectados 17 paquetes envueltos en cinta canela con presunta heroína, los cuales tenían un peso aproximado de 16 kilos, así como 33 paquetes adicionales con una mezcla de heroína y fentanilo, con un peso cercano a los 32 kilos.

Tras el aseguramiento, los dos conductores del autobús fueron detenidos en el lugar y fueron puestos junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.