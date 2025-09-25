“Una disculpita”: Shanik Berman se retracta tras decir que Dalílah Polanco fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani

(Vix // Unicable: Con Permiso)

Una vez más, Shanik Berman está envuelta en controversia por sus comentarios sobre personalidades del medio artístico nacional. En esta ocasión, dividió opiniones tras asegurar que Dalílah Polanco habría sido la tercera en discordia en la relación de Eugenio Derbez y Sarah Bustani.

"(Dalilah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con Eugenio Derbez. Acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sarah Bustani, hace 7 años y de repente Dalilah", contó en el programa Con Permiso.

Derbez tuvo un tórrido romance con la diseñadora de modas entre 1997 y 2003. (Captura Ventaneando)

Según la periodista de espectáculos, fue Bustani quien supuestamente se enteró de la presunta infidelidad de Derbez gracias a la mujer que trabajaba en su casa, pues le contó que Polanco se quedaba a dormir con el comediante cuando ella no estaba.

“Le decía a Sara: ‘se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalilah’ y luego Dalilah decía ‘es que yo soy una señora de familia, una niña de familia’, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia, pues…”, agregó Berman.

Las declaraciones de la periodista de espectáculos desataron controversia en redes sociales, así como ataques en contra de Dalílah Polanco.

La periodista de espectáculos dejó entrever que la actriz habría sido la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y Sara Bustani (TY-Unidable/Con Permiso)

Shanik Berman ofrece disculpa pública a Dalílah Polanco

Tras el escándalo que se desató, la periodista de espectáculos se retractó en la transmisión en vivo de Hoy.

“Quiero pedirle una disculpa a Dalílah Polanco porque dije que era la tercera en discordia entre Sarah Bustani y Eugenio Derbez. Como yo no estuve ahí y no les detuve la vela, no les detuve el colchón, además eso fue hace 23 años, una disculpita porque me equivoqué”, dijo.

Hasta el momento, Dalílah Polanco no se ha pronunciado al respecto por obvias razones. Y es que no se ha enterado de la controversia porque lleva varias semanas en aislamiento en La Casa de los Famosos México.

Dalilah Polanco tuvo un romance con Derbez entre 2003 hasta 2006. (Vix)

Cabe recordar que la relación amorosa de Eugenio Derbez y Sarah Bustani inició en 1997 y se extendió durante seis años, hasta su conclusión en 2003.

Tras la ruptura, Eugenio Derbez y Dalilah Polanco comenzaron a trabajar juntos en la serie La Familia P. Luche, lo que generó rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ellos.

Dalilah Polanco ha declarado en varias ocasiones que su relación con Derbez comenzó después de que él y Bustani ya estaban separados, y que su propio matrimonio con Sergio Catalán ya había terminado.