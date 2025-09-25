Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

El video de Adela Micha criticando el pago de un patrocinador desata polémica en redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

La reciente difusión de un video en el que Adela Micha expresa su inconformidad por el pago recibido de un patrocinador ha reavivado la controversia en torno a la periodista.

En la grabación, que circuló en redes sociales, se observa a Micha durante la preparación de una mención comercial para sus plataformas digitales, donde, visiblemente molesta, cuestiona a su equipo sobre la remuneración y concluye: “Seguro una madre”.

Este episodio, filtrado por la cuenta de Twitter @catrina_nortena, ha generado una ola de reacciones negativas en internet, con usuarios que sugieren que la marca involucrada debería retirar su patrocinio tras los comentarios de la conductora.

La escena tuvo lugar durante una emisión de ‘La Saga’, donde Adela Micha recibió instrucciones para promocionar un medicamento. Al ser informada sobre la dinámica del anuncio, la periodista preguntó: “¿Cuánto me pagan de esto?”, para luego responderse a sí misma con la frase que desató la polémica.

Usuarios piden retirar patrocinio tras comentarios de Adela Micha sobre una mención comercial en 'La Saga' (Foto: Cuartoscuro)

La actitud de Micha fue interpretada en redes sociales como una falta de respeto hacia el patrocinador, lo que motivó comentarios como “Debería Neurobión quitarle esa ‘madre’ de patrocinio” y “Pobres de los dueños de Neurobion, les ninguneó su producto”.

Otros usuarios ironizaron sobre la situación, señalando: “Para que escuchen sus patrocinadores ‘la madre que pagan’ y ni modo ‘algo es algo’”.

Este incidente se suma a antecedentes en los que Adela Micha ha estado en el centro de la atención pública. En diciembre de 2021, la periodista se volvió viral tras realizar comentarios sobre la salud de Silvia Pinal, quien había sido hospitalizada por Covid-19.

La periodista aparece con semblante molesto. (Crédito: La Saga)

En aquella ocasión, Micha solicitó a su equipo preparar una semblanza de la actriz, al considerar que su fallecimiento era inminente, sin percatarse de que el micrófono seguía abierto. La situación provocó reclamos, incluso de Alejandra Guzmán.

La controversia actual también se ha visto alimentada por versiones que vinculan a Adela Micha con una supuesta apropiación irregular de un terreno de 2.800 metros cuadrados en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El programa En Shock, conducido por Jorge Carbajal, difundió que la comunicadora habría tomado posesión de ese predio de manera irregular. Según lo expuesto por Carbajal, la persona que sostiene la acusación busca llegar a un acuerdo con Micha, argumentando que el terreno tiene propietario.

Durante un corte comercial, la periodista emitió declaraciones respecto a Silvia Pinal. |Crédito: @Porktendencia

Ante estos señalamientos, Adela Micha negó cualquier irregularidad y aseguró contar con la documentación legal que respalda la adquisición del inmueble. En declaraciones recogidas por varios medios durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la periodista afirmó:

“Es la primera noticia que tengo…”, al ser consultada sobre su relación con Elías Talavera, quien se presenta como representante legal del predio en disputa. Micha añadió: “No, he oído hablar de él, pero nada más, no lo conozco personalmente…”.

La conductora subrayó que, hasta el momento, no ha recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía General ni tiene conocimiento de denuncia penal en su contra.

“Hasta donde entiendo no hay propietario de eso. No conozco el tema, lo conocen mis abogados que para eso los contraté…”, declaró Micha ante reporteros. Además, insistió en que la posesión de su predio está sustentada legalmente:

“Yo compré un bien inmueble hace 15 años, tengo mis escrituras, tengo mis papeles en orden, tengo todo en orden. Si él quiere denunciar está en su derecho de hacerlo…”.

La polémica gira en torno a la proximidad del terreno al Bosque de Chapultepec, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital mexicana.

La periodista enfrenta acusaciones sobre un predio de 2.800 m² en Chapultepec, pero afirma que todo está en orden (Adela Micha, Bosque de Chapultepec / Facebook)

Sobre el señalamiento de apropiación, Micha enfatizó: “Es lo que hacemos, preservar el bosque. Cómo va a ser de mi propiedad, no es propiedad de nadie. El Bosque de Chapultepec no es propiedad de nadie, ni del señor Talavera ni del propietario del señor Talavera, pero yo tengo todo en orden…”.

Finalmente, Adela Micha solicitó a los medios no continuar abordando el asunto, argumentando que los detalles legales están bajo la responsabilidad de sus abogados y reiterando que la adquisición y conservación de la propiedad se han realizado de manera transparente, rechazando cualquier versión sobre una supuesta invasión en la zona de Chapultepec.