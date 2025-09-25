México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy jueves 25 de septiembre?

Es un programa dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años y corresponde el pago a las últimas beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas prioritarios de la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con este apoyo económico, se busca fortalecer la autonomía de las mujeres que aún no cumplen los 65 años y, por lo tanto, no tienen acceso a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Durante este 2025, las beneficiarias reciben 3 mil pesos bimestrales, entregados de manera directa en la Tarjeta del Bienestar, sin necesidad de intermediarios. La dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre inició el pasado 1 de septiembre y concluye hoy jueves 25, con los últimos bloques del calendario oficial.

¿Quiénes reciben hoy jueves 25 de septiembre?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, hoy jueves corresponde el depósito a las mujeres cuyos apellidos inician con las letras W, X, Y y Z. Con esta fecha se cierra el calendario de pagos del programa, que se distribuyó en orden alfabético para evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

El esquema de entrega escalonada permite que las beneficiarias puedan disponer de su apoyo de manera ordenada, segura y transparente, garantizando que los recursos lleguen en tiempo y forma a las mujeres inscritas.

Requisitos del programa

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a todas las mujeres que cumplen con los siguientes criterios:

  • Tener entre 60 y 64 años de edad.
  • Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
  • Residir en la República Mexicana.

Además, al momento de registrarse es necesario presentar documentos como identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.

Un apoyo para la autonomía económica

Este programa busca reconocer la trayectoria de millones de mujeres que, históricamente, han dedicado gran parte de su vida a labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Con la entrega de este apoyo económico, se da un paso en el cierre de brechas de desigualdad y en el fortalecimiento de la seguridad financiera de las beneficiarias.

Al cumplir los 65 años, las mujeres que ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar son transferidas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, garantizando así la continuidad de los apoyos.

Con el cierre del calendario de pagos de septiembre, la Secretaría de Bienestar reitera su compromiso de dispersar los recursos de forma directa, segura y sin intermediarios, en beneficio de las mujeres mexicanas.

