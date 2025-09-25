Las cinco mejores bebidas para tomar en temporada de otoño

El cambio de estación impulsa el consumo de bebidas emblemáticas que evocan confort y tradición, desde la sidra de manzana hasta el latte de avellana, adaptándose a distintos gustos y momentos de reunión. Foto: (iStock)

El inicio del otoño trae consigo una transformación sensorial que va más allá del paisaje: los aromas y sabores característicos de la estación se instalan en las mesas, y las bebidas calientes se convierten en protagonistas de las tardes frescas.

Entre mantas y hojas secas, cinco preparaciones clásicas destacan por su capacidad para evocar tradición y confort en cada taza.

El Pumpkin Spice Latte se ha consolidado como el emblema de la temporada. Esta bebida, que combina café espresso, leche vaporizada y una mezcla de especias —canela, nuez moscada, clavo y jengibre—, incorpora puré de calabaza como ingrediente central.

Su popularidad se ha visto impulsada por grandes cadenas de café, y su presencia en redes sociales marca el inicio no oficial del otoño para muchos. El Pumpkin Spice Latte no solo ofrece un perfil aromático y especiado, sino que también se ha convertido en un símbolo cultural de la estación.

El chocolate caliente con naranja aporta una variante sofisticada a la tradicional bebida de cacao. Al añadir ralladura o extracto de naranja, el chocolate adquiere un matiz cítrico que realza su calidez y riqueza.

El pumpkin spice latte se ha convertido en la bebida más característica de otoño, amada por muchos en redes sociales. Foto: (iStock)

En algunas versiones, se incorpora un toque de licor de naranja, intensificando el contraste de sabores y adaptando la bebida a quienes buscan una experiencia más audaz. Esta combinación resulta ideal para las tardes frías, fusionando elegancia y tradición en una sola taza.

La sidra de manzana caliente representa la esencia de la cosecha otoñal. En numerosos países, la recolección de manzanas es sinónimo de otoño, y esta bebida, elaborada con jugo de manzana natural y especias como canela y clavo, celebra ese vínculo con la tierra.

A menudo, se aromatiza con cáscara de naranja o jengibre, y se sirve caliente, lo que la convierte en una opción perfecta para compartir en reuniones familiares o festivales de temporada. La sidra de manzana caliente encarna el espíritu comunitario y festivo propio de estos meses.

Los lattes de nuez moscada o avellana ofrecen un perfil tostado y reconfortante, en el que los frutos secos adquieren protagonismo. Estas bebidas, que combinan café con leche cremosa, vainilla y el sabor distintivo de la nuez moscada o la avellana, logran un equilibrio entre intensidad y suavidad.

La sidra de manzana y otras bebidas ganan especial notoriedad con la llegada de las estaciones más frías. Foto: (iStock)

El resultado es una experiencia cálida y ligeramente dulce, ideal para quienes buscan sabores que acompañen el descenso de las temperaturas.

El té chai especiado aporta una dimensión milenaria a la oferta otoñal. Originario de la India, el chai mezcla té negro con especias como cardamomo, canela, clavo, jengibre y pimienta negra. Durante el otoño, esta infusión se transforma en chai latte al prepararse con leche caliente o vegetal, lo que intensifica su cremosidad y lo adapta a los gustos contemporáneos.

El chai latte ha ganado popularidad tanto en cafeterías como en hogares, consolidándose como una de las bebidas predilectas de la estación.

Estas cinco bebidas no solo reconfortan el cuerpo, sino que también permiten conectar con el ritmo del otoño y sus tradiciones. Ya sea a través del dulzor especiado de la calabaza, la intensidad aromática del chai o la frescura cítrica del chocolate con naranja, la temporada ofrece una opción para cada preferencia, reafirmando el papel de las bebidas calientes como protagonistas indiscutibles de la experiencia otoñal.