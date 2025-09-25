José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recuerda cuando Luis Miguel lo visitó en el hospital tras 20 años sin verse: “Hermosísimo”

Luis Miguel visitó a 'El Puma' Rodríguez en el hospital durante su lucha por la vida (Archivo)

La inesperada visita de Luis Miguel al hospital donde José Luis Rodríguez ‘El Puma’ luchaba por su vida marcó un momento de profunda emoción para ambos artistas.

En 2017, mientras el cantante venezolano atravesaba una crisis severa de fibrosis pulmonar y se preparaba para un doble trasplante de pulmón en el Jackson Memorial de Miami, el intérprete de ‘La Incondicional’ decidió acudir personalmente al centro médico, un gesto que, según Rodríguez, resultó inolvidable.

La relación entre ‘El Puma’ y Luis Miguel se remonta a la amistad que el venezolano mantenía con Luis Rey, padre del cantante mexicano. Rodríguez reconoció que Luis Rey sí perjudicó a su hijo, pero también destacó la cercanía que existía entre ambos artistas.

La visita de Luis Miguel a 'El Puma' fue un gesto inolvidable durante su crisis de salud (Créditos: Telemundo Internacional)

Durante una entrevista reciente con el programa argentino La Mesaza, conducido por Mirtha Legrand, Rodríguez relató que, aunque deseaba conversar con Luis Miguel, nunca se atrevió a llamarlo.

Por eso, la llegada inesperada del mexicano al hospital fue especialmente significativa. “Fue un gesto hermosísimo”, afirmó el cantante de 82 años. La noticia de la visita llegó a través de una enfermera, quien informó que “ahí está un hombre que dice que es Luis Miguel”.

La hija de Rodríguez, incrédula, pensó que se trataba de un paparazzi y fue a comprobarlo. Al regresar, “pálida como un papel”, confirmó que efectivamente era ‘El Sol’. La esposa de Rodríguez, Carolina Pérez, también dudó y decidió verificarlo por sí misma, encontrando al cantante mexicano disfrazado con sombrero y gafas para evitar ser reconocido.

La relación entre 'El Puma', Luis Miguel y Luis Rey marcó la historia de la música latina (Archivo)

El encuentro, después de 20 años sin verse, se produjo a altas horas de la noche, cuando el hospital estaba casi vacío, lo que permitió que la reunión fuera íntima y especial. Rodríguez recordó que ambos conversaron largamente y terminaron llorando.

“De eso está hecha la vida, de momentos inolvidables, pero que él hizo posible, yo quería hablar con él y parece que el espíritu se pone de acuerdo, yo no lo llamé, él vino, porque mi espíritu y mi alma decían ‘quiero hablar con él’”, confesó Rodríguez en La Mesaza.

Tres años antes, el cantante ya había compartido esta experiencia, aunque con menos detalles, en el programa argentino La divina noche de Dante. En esa ocasión, relató:

“Hace cuatro años estaba en terapia intensiva y era difícil. No dejaban entrar a nadie. Pero él (Luis Miguel) localizó el hospital donde estaba, él solo con el chofer. Fue hasta allá y es un gesto muy hermoso que nunca voy a olvidar”, contó en 2022.

'El Puma' fue internado a causa de su fibrosis pulmonar |Crédito: La divina noche de Dante

Rodríguez también detalló que la conversación giró en torno a temas espirituales y que ambos se emocionaron hasta las lágrimas. “Conversamos sobre las cosas espirituales, creo que lloramos porque fue muy emotivo eso”.

El cantante de ‘Agárrense de las manos’ recordó con humor que la llegada de Luis Miguel fue tan discreta que una enfermera, al no reconocerlo, comentó: “llega una enfermera y dice ‘hay un señor gay que se dice que es Luis Miguel’”, relató entre risas.

Rodríguez confesó que llevaba dos décadas sin hablar con su colega y que anhelaba ese reencuentro.

'El Puma' Rodríguez continúa su carrera artística tras superar una grave fibrosis pulmonar (EFE/ Orlando Barría)

Tras el doble trasplante de pulmón, la recuperación del venezolano se extendió durante siete años, periodo en el que tuvo que reaprender a hablar y cantar. Los médicos le advirtieron que, aunque la operación le salvaría la vida, existía la posibilidad de que no pudiera volver a los escenarios.

No obstante, esa predicción no se cumplió y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ continúa activo en su carrera artística.