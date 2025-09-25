México

El programa del Bienestar que te brinda hasta 100 mil pesos y cómo inscribirse para participar

El registro para este programa estará abierno en los próximos días

Por Abigail Gómez

Guardar
El gobierno cuenta con diferentes
El gobierno cuenta con diferentes programas sociales para apoyar diferentes causas.

El gobierna cuenta con una gran diversidad de programas sociales que estan pensados en brindar a apoyo a diferentes sectores de la población.

Es por ello que cuenta con becas pensadas en adultos mayores, mujeres, madres solteras, infancias, mujeres embarazadas, por mencionar algunos.

En este sentido también cuentan con un programa social pensado en la juventud el cual recibe el nombre de Jóvenes Construyendo el Futuro y que inciará nuevo proceso de inscripciones el próximo 1 de octubre del 2025.

El programa esta pensado para hombres y mujeres de entre 18 a 29 años la que no estudien ni trabajen y busquen facilitar su incorporación al mercado laboral mediante una beca mensual y acceso a seguridad social.

El monto que otorga este programa asciende a 8 mil 480 pesos mensuales, lo que representa un total de 101 mil 760 pesos al año para cada beneficiario, además de su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros el 1 de octubre (Gobierno de México)

Qué el el programa del Bienestar de Jovenes Construyendo el Futuro

Como mencionamos, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa del Gobierno de México dirigida a personas de entre 18 y 29 años y tiene el objetivo central es ofrecer capacitación laboral mediante la vinculación de estos jóvenes con empresas, talleres, instituciones públicas o privadas.

El programa busca mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, así como reducir el desempleo juvenil.

La capacitación es gratuita y voluntaria, y quienes participan pueden adquirir experiencia laboral y habilidades que les permitan integrarse más fácilmente al mercado de trabajo.

Este programa está pensando en
Este programa está pensando en apoyar a los más jóvenes para desarrolllar sus capacidades.

Requisitos para inscribirte al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro

Los requisitos para inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro son los siguientes:

  • Tener entre 18 y 29 años de edad y no estar trabajando ni estudiando al momento de la inscripción.
  • Presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional).
  • Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Proporcionar comprobante de domicilio reciente.
  • Registrar datos personales y de contacto en la plataforma oficial del programa.
  • Seleccionar un centro de trabajo o tutores disponibles para recibir la capacitación.

La inscripción se realiza a través del portal oficial a donde puedes realizar tu registro a partir del 1 de octubre y posteriormente revisar las ofertas laborales y empresas donde puedes solicitar tu ingreso para realizar tu voluntariado pagado.

Temas Relacionados

programas socialesbecasmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué tan bueno es en realidad usar aceite de coco en la cara?

Su uso adquirió popularidad debido a los múltiples beneficios que aporta para la salud, aunque algunos expertos señalan que no es adecuado para la piel

¿Qué tan bueno es en

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

El habitante de “Día” se volvió tendencia tras mandar a todo el Cuarto Noche a la placa

Los mejores memes que dejó

Gobierno de México implementa “México te abraza”, asistencia inmediata por WhatsApp para migrantes repatriados

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó el procedimiento para utilizar esta herramienta de chatbot

Gobierno de México implementa “México

Adopciones Aragón suspende labores de rescate por deuda veterinaria superior a los 100 mil pesos

Gracias al respaldo de la comunidad, ya se ha logrado cubrir una parte del monto total; sin embargo, aún se requiere apoyo urgente para garantizar la continuidad del proyecto

Adopciones Aragón suspende labores de

Exdiputada encara a Hilda Araceli Brown para pedirle que se separe del cargo: “Ya no me acose”, le responde

La exalcaldesa de Rosarito, Baja California, fue acusada por autoridades de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “La Mayiza”

Exdiputada encara a Hilda Araceli
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

DEPORTES

David Faitelson defiende a Kevin

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich