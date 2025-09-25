Débora Estrella compartió misteriosa canción sobre la muerte, pocas horas antes de su letal accidente

Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros no sobrevivieron al accidente, ocurrido la tarde del sábado 20 de septiembre. (Débora Estrella, Facebook)

Horas antes de perder la vida en un accidente aéreo, Débora Estrella compartió en sus redes sociales una publicación que, tras la tragedia, adquirió un significado inquietante.

En la imagen, la conductora de Telediario Matutino en Monterrey aparecía sonriente en el set donde trabajó durante años, acompañada por un fragmento de la canción “Someone to you” del artista británico Banners.

La elección de este tema, que aborda el deseo de dejar huella y menciona la muerte y el desaparecer, generó conmoción entre sus seguidores, quienes interpretaron la publicación como un presagio tras conocerse el desenlace fatal.

Débora Estrella compartió una publicación con la canción 'Someone to you' horas antes del accidente aéreo (Foto: Instagram/ Débora Estrella)

El accidente ocurrió el sábado 20 de septiembre, cuando la avioneta Cessna modelo XB-BGH en la que viajaba Débora Estrella se desplomó en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

El siniestro, registrado alrededor de las 18:50, también cobró la vida del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Las causas del accidente permanecen bajo investigación, mientras que la ubicación remota del lugar complicó las labores de rescate. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes al llegar al sitio.

La noticia del accidente se propagó rápidamente, en parte porque algunos testigos presenciaron la caída de la aeronave cerca de un río y captaron imágenes que se viralizaron en redes sociales. Protección Civil del Estado de Nuevo León identificó oficialmente a las víctimas, detallando que Débora Estrella viajaba como pasajera.

El accidente ocurrió el 20 de septiembre en García, Nuevo León, y cobró la vida de Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta (Redes sociales/Captura de pantalla)

El último posteo de la periodista, realizado horas antes del accidente, consistió en dos fotografías tomadas en el foro del noticiario. La publicación, que ya suma miles de reacciones, se volvió viral por estar acompañada de la canción “Someone to you” (“Alguien para ti”).

Aunque el tema transmite un mensaje optimista sobre la importancia de amar y ser amado, su letra incluye versos que aluden directamente a la muerte y al deseo de no desaparecer sin dejar rastro.

Este contraste entre la melodía luminosa y las frases sombrías llevó a muchos usuarios a interpretar la publicación como una señal premonitoria.

La letra de la canción, traducida al español, expresa: “No quiero morir o desaparecer / Solo quiero ser alguien / Hundirme y desaparecer sin dejar rastro / Solo quiero ser alguien / Bueno, ¿no es lo que quieren todos? / Y si te sientes dividida entre todos / Yo quiero ser el que estás guiando / Porque creo que podrías ser quien abriera mi camino / Solo quiero ser algo para alguien, oh / Quiero ser algo para alguien, oh / Nunca tuve a nadie, ni un camino a casa / Quiero ser algo para alguien / Y si el Sol se molesta y el cielo se vuelve frío / Y si las nubes se vuelven pesadas y comienzan a caer / Realmente necesito a alguien a quien pueda llamar mía / Quiero ser algo para alguien / Alguien para ti.”

Débora Estrella era conductora titular de Telediario Matutino en Monterrey y tenía una destacada trayectoria en medios (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

La presencia de estos versos en la última publicación de Débora Estrella acentuó el impacto emocional de la noticia.

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Débora Estrella se graduó como abogada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), aunque desde joven orientó su carrera hacia la comunicación.

Inició como locutora universitaria y luego se consolidó como figura televisiva. Posteriormente, se integró a TV Azteca Noreste como presentadora del clima en el noticiero Info7. En 2018, comenzó una de las etapas más relevantes de su trayectoria al convertirse en conductora titular de Telediario Matutino en Monterrey, dentro de Multimedios Televisión.

Además, participó en otros espacios informativos, como noticieros de Milenio Televisión y el Telediario Ciudad de México, principalmente en emisiones de fin de semana.