México

Débora Estrella compartió misteriosa canción sobre la muerte, pocas horas antes de su letal accidente

La fallecida conductora de Telediario Matutino compartió una publicación con una canción sobre dejar huella, horas antes de perder la vida, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales

Por Armando Guadarrama

Guardar
Débora Estrella y el piloto
Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros no sobrevivieron al accidente, ocurrido la tarde del sábado 20 de septiembre. (Débora Estrella, Facebook)

Horas antes de perder la vida en un accidente aéreo, Débora Estrella compartió en sus redes sociales una publicación que, tras la tragedia, adquirió un significado inquietante.

En la imagen, la conductora de Telediario Matutino en Monterrey aparecía sonriente en el set donde trabajó durante años, acompañada por un fragmento de la canción “Someone to you” del artista británico Banners.

La elección de este tema, que aborda el deseo de dejar huella y menciona la muerte y el desaparecer, generó conmoción entre sus seguidores, quienes interpretaron la publicación como un presagio tras conocerse el desenlace fatal.

Débora Estrella compartió una publicación
Débora Estrella compartió una publicación con la canción 'Someone to you' horas antes del accidente aéreo (Foto: Instagram/ Débora Estrella)

El accidente ocurrió el sábado 20 de septiembre, cuando la avioneta Cessna modelo XB-BGH en la que viajaba Débora Estrella se desplomó en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

El siniestro, registrado alrededor de las 18:50, también cobró la vida del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Las causas del accidente permanecen bajo investigación, mientras que la ubicación remota del lugar complicó las labores de rescate. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes al llegar al sitio.

La noticia del accidente se propagó rápidamente, en parte porque algunos testigos presenciaron la caída de la aeronave cerca de un río y captaron imágenes que se viralizaron en redes sociales. Protección Civil del Estado de Nuevo León identificó oficialmente a las víctimas, detallando que Débora Estrella viajaba como pasajera.

El accidente ocurrió el 20
El accidente ocurrió el 20 de septiembre en García, Nuevo León, y cobró la vida de Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta (Redes sociales/Captura de pantalla)

El último posteo de la periodista, realizado horas antes del accidente, consistió en dos fotografías tomadas en el foro del noticiario. La publicación, que ya suma miles de reacciones, se volvió viral por estar acompañada de la canción “Someone to you” (“Alguien para ti”).

Aunque el tema transmite un mensaje optimista sobre la importancia de amar y ser amado, su letra incluye versos que aluden directamente a la muerte y al deseo de no desaparecer sin dejar rastro.

Este contraste entre la melodía luminosa y las frases sombrías llevó a muchos usuarios a interpretar la publicación como una señal premonitoria.

La letra de la canción, traducida al español, expresa: “No quiero morir o desaparecer / Solo quiero ser alguien / Hundirme y desaparecer sin dejar rastro / Solo quiero ser alguien / Bueno, ¿no es lo que quieren todos? / Y si te sientes dividida entre todos / Yo quiero ser el que estás guiando / Porque creo que podrías ser quien abriera mi camino / Solo quiero ser algo para alguien, oh / Quiero ser algo para alguien, oh / Nunca tuve a nadie, ni un camino a casa / Quiero ser algo para alguien / Y si el Sol se molesta y el cielo se vuelve frío / Y si las nubes se vuelven pesadas y comienzan a caer / Realmente necesito a alguien a quien pueda llamar mía / Quiero ser algo para alguien / Alguien para ti.”

Débora Estrella era conductora titular
Débora Estrella era conductora titular de Telediario Matutino en Monterrey y tenía una destacada trayectoria en medios (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

La presencia de estos versos en la última publicación de Débora Estrella acentuó el impacto emocional de la noticia.

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Débora Estrella se graduó como abogada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), aunque desde joven orientó su carrera hacia la comunicación.

Inició como locutora universitaria y luego se consolidó como figura televisiva. Posteriormente, se integró a TV Azteca Noreste como presentadora del clima en el noticiero Info7. En 2018, comenzó una de las etapas más relevantes de su trayectoria al convertirse en conductora titular de Telediario Matutino en Monterrey, dentro de Multimedios Televisión.

Además, participó en otros espacios informativos, como noticieros de Milenio Televisión y el Telediario Ciudad de México, principalmente en emisiones de fin de semana.

Temas Relacionados

Débora Estrellamexico-entretenimiento

Más Noticias

Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

La cantante argentina organizó una fiesta temática para su primogénita en la que no estuvo presente el sonorense

Revelan que papás de Christian

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

El arquero colombiano volvió a quedar exhibido tras un remate de media cancha por parte de Santiago Homenchenko, generando molestias de la afición en CU

Otro error de Kevin Mier

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Estas son las mejores películas

Temblor hoy 24 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 24 de septiembre

Se registra sismo en Salina Cruz, Oaxaca

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Salina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba la red de

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

Quién es “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán

Cae en Morelos “El Güero”, familiar de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima ligado a 50 extorsiones

EEUU presume colaboración con México en la detención de “La Diabla”, líder de una red de tráfico de bebés ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Revelan que papás de Christian

Revelan que papás de Christian Nodal sí asistieron al cumpleaños de Inti pese a la ausencia del cantante

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Gustavo Adolfo Infante revela que Valentina Gilabert, influencer víctima de brutal ataque, intentó cobrarle una entrevista

Ranking Prime Video: las películas favoritas de HOY por el público mexicano

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recuerda cuando Luis Miguel lo visitó en el hospital tras 20 años sin verse: “Hermosísimo”

DEPORTES

Otro error de Kevin Mier

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

Cruz Azul tendría duelo ante Pyramids FC si gana el pase a semifinales en la Copa Intercontinental

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”