México

¿Cobrarán impuestos a electrolitos orales? Esto sabemos

Tan sólo en 2024 Electrolit generó ventas que superaron los 16 mil millones de pesos sin pagar estos impuestos, acumulando más de 12 mil millones de pesos no recaudados en los últimos cinco años

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Foto:captura Twitter
Foto:captura Twitter

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analiza la posibilidad de aplicar impuestos a bebidas catalogadas como sueros orales endulzados, como Electrolit y Suerox, medida que podría aportar hasta 5 mil millones de pesos al presupuesto público en 2026, según cálculos de legisladores del Congreso. La declaración surge durante la discusión del Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados, en respuesta a críticas sobre el actual tratamiento fiscal de estos productos registrados como medicamentos.

De acuerdo con Infobae, la SHCP, encabezada por Édgar Amador Zamora, está abierta a revisar la legislación fiscal vigente para equiparar el trato de las bebidas electrolíticas con el de otras bebidas azucaradas gravadas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “La ley de ingresos es solo una propuesta. El Ejecutivo tiene la oportunidad de enriquecerla y discutirla. Nosotros estamos abiertos a toda la discusión”, sostuvo Zamora ante diputados.

El secretario de Hacienda de
El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, habla durante un evento para presentar un plan largamente esperado que busca fortalecer a Pemex, agobiada por fuertes deudas financiera y con proveedores y tiene una producción de hidrocarburos en declive, en Ciudad de México, México, el 5 de agosto de 2025. REUTERS/Henry Romero

La propuesta inició tras la intervención de Ernesto Núñez Aguilar, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien consideró que estos productos generan distorsiones en el mercado y privilegios fiscales injustificados. Núñez Aguilar denunció que bebidas como Electrolit se registraron como medicamentos para evitar sellos de advertencia nutricional y quedar exentas de IVA y IEPS. “Se han registrado así para eludir los sellos de advertencia de la norma mexicana 051 y para gozar de tasa cero de IVA, generando una ventaja competitiva indebida frente a otras bebidas endulzadas”, afirmó el legislador.

Tan sólo en 2024 Electrolit generó ventas que superaron los 16 mil millones de pesos sin pagar estos impuestos, acumulando más de 12 mil millones de pesos no recaudados en los últimos cinco años. De esa suma, 9 mil millones corresponderían a IVA y al menos 3 mil millones a IEPS, según el PVEM.

El diputado José Antonio López Ruiz del Partido del Trabajo (PT) argumentó que estos sueros orales contienen hasta 3.7 veces más azúcar que otras bebidas y, a diferencia de Estados Unidos, en México están exentos de gravámenes. López Ruiz indicó en el pleno que “podemos generar más de 5 mil millones de pesos y fortalecer al sector salud” si se integran estos productos al esquema fiscal actual.

La discusión se produce dejando abierta la posibilidad de modificaciones en la Ley de Ingresos de 2026 y en un contexto donde el IEPS a bebidas azucaradas podría duplicar su tasa, pasando de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos el año próximo.

El debate sobre gravar los sueros orales endulzados se intensificó en redes sociales bajo la etiqueta #electrolitConPrivilegios, donde usuarios reclaman transparencia sobre el contenido de azúcar y demandan igualdad fiscal frente a otras bebidas procesadas.

Temas Relacionados

ImpuestosSHCPÉdgar Amador ZamoraPaquete Económico 2026Cámara de Diputadosmexico-noticiasElectrolitosSueros Orales

Más Noticias

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

En su momento, fue identificado como un enlace, en Sonora, de los principales líderes del grupo criminal

Quién es “El Mi Niño”,

Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

Un video filtrado mostró a la conductora expresando su inconformidad con el pago de un anuncio, lo que provocó reacciones encontradas entre los seguidores de ‘La Saga’ y usuarios de internet

Sale a la luz desafortunado

Así puedes mejorar tu historial y evitar el Buró de Crédito

No pagar las deudas puede llevar a estar en la lista negra, debido al registro negativo por crédito de consumo, empresarial, hipotecario o automotriz, alguna tarjeta departamental, o un servicio de telefonía o televisión de paga

Así puedes mejorar tu historial

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

El comentarista de TV Azteca reconoció el esfuerzo del francés con el equipo de André Jardine

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo

UNAM responde a fake news sobre grupos violentos y amenazas de explosivos en preparatorias y CCH

La Máxima Casa de Estudios afirmó que se han activado los protocolos de atención, asegura que no han minimizado ninguna alerta

UNAM responde a fake news
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Mi Niño”,

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Sale a la luz desafortunado

Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: comienza la última noche de nominación

Esta es la clasificación de ‘Animales peligrosos’, película de terror y suspenso recién estrenada en cines de México

Madame Web arrasa en su estreno y lidera el ranking de películas en Prime Video México

Hermana de B King, cantante colombiano hallado muerto en México, revela que ‘se manifestó’ a su madre con un mensaje

DEPORTES

Jake Paul reconoce que un

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León