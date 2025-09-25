México

Banamex: Qué lugar ocupa Fernando Chico Pardo entre las personas más ricas del mundo

El pasado miércoles se dio a conocer que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo había adquirido el 25% de participación accionaria de Banamex

Por Miguel Flores

Guardar
Fernando Chico Pardo es un
Fernando Chico Pardo es un destacado empresario mexicano.

El pasado jueves se dio a conocer que Fernando Chico Pardo, empresario mexicano, había adquirido el 25% de participación accionaria del Banco Banamex.

El empresario y magnate mexicano es presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y adquirirá cerca de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo es un empresario mexicano nacido el 15 de febrero de 1952 en la Ciudad de México. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y posee un MBA de la Kellogg School of Management de Northwestern University.

¿Dónde comenzó su carrera y cómo ha sido su trayectoria empresarial?

Fernando Chico Pardo inició su carrera en Wall Street tras lo cual fundó, en 1982, la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, que posteriormente se fusionó con Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim, el empresario más rico de México y Latinoamérica.

El empresario compró el 25%
El empresario compró el 25% de participación accionaria del Banco Banamex. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Ha tenido una trayectoria empresarial notable, ocupando diversos cargos importantes en el ámbito financiero y aeroportuario.

Tras dejar Inbursa en 2003, se convirtió en el principal accionista del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), compañía dedicada a la operación de aeropuertos del sureste de México y en San Juan, Puerto Rico.

Gracias a su liderazgo, ASUR se ha expandido y diversificado sus operaciones, lo que lo ha convertido en un referente de la industria aeropoertuaria de América Latina.

Además de su detacado papel en ASUR, Fernando Chico Pardo fundó el fondo de inversión Promecap, que administra activos por USD 5 mil millones.

Chico Pardo es dueño de
Chico Pardo es dueño de ASUR. Crédito: Cuartoscuro

Ha sido parte de los consejos de administración de destacadas compañías mexicanas, como Grupo Carso, Condumex y Grupo Posadas.

¿A cuánto asciende la fortuna de Fernando Chico Pardo y qué lugar ocupa entre los más ricos de México y el mundo?

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires de Forbes, mismo que muestra las fortunas y posiciones de las personas más ricas del mundo en timepo real, al momento de la redacción de esta nota informativa, Fernando Chico Pardo cuenta con un patrimonio de USD 3 mil 500 millones.

Esto lo coloca en el lugar 7 entre las personas más ricas de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú; Germán Larrea Mota Velasco; Alejandro Baillères Gual; Maria Asuncion Aramburuzabala; Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank Rhon.

A nivel mundial, ocupa la posición mil 141. En primera posición a nivel mundial se encuentra el empresario originario de Sudáfrica, Elon Musk, con una fortuna de USD 481 mil 700 millones.

Temas Relacionados

chico pardobanamexquien es fernando chico pardoasurmexico-noticias

Más Noticias

Pachanga Antirracista 2025: un festival con más de 40 actividades gratis en CDMX para Octubre

En 16 recintos culturales y sociales de la Ciudad de México se presentará la programación de este evento

Pachanga Antirracista 2025: un festival

Desarticulan banda delictiva en la Costa de Oaxaca, hay cinco detenidos relacionados con secuestro de un menor

Se aseguraron también dos vehículos de motor, armas largas y cortas, cartuchos útiles y una bolsa con droga tipo cristal

Desarticulan banda delictiva en la

Sheinbaum celebra que una parte de Banamex regrese a manos de un mexicano con compra de Fernando Chico Pardo

La mandataria nacional calificó como positiva esta adquisición, resaltando la legalidad de la operación y la reputación del empresario

Sheinbaum celebra que una parte

Ayotzinapa a 11 años: familias de los 43 desaparecidos comparten testimonios y mantienen exigencia de justicia

Centro Prodh destaca la importancia de acompañar a las familias de los estudiantes ausentes y conservar la presión social

Ayotzinapa a 11 años: familias

Belinda reaparece en la Fashion Week de Milán con David Beckham tras sufrir una aparatosa lesión

La estrella pop informó que el menisco de su rodilla izquierda se rompió

Belinda reaparece en la Fashion
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan banda delictiva en la

Desarticulan banda delictiva en la Costa de Oaxaca, hay cinco detenidos relacionados con secuestro de un menor

Vinculan a proceso a Sandra “N”, mujer que se hizo pasar por enfermera en hospital de Culiacán

¿Cómo se infiltró el Cártel de Sinaloa en Polonia?: Operaba narcolaboratorios de alta tecnología

Golpes al CJNG en Texas: DEA anuncia decomisos de cocaína, metanfetamina y dólares a traficantes en EEUU

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

Belinda reaparece en la Fashion Week de Milán con David Beckham tras sufrir una aparatosa lesión

Marianne Gonzaga confiesa que en reclusión usaba jabón Zote para su skincare: “Yo no conocía”

‘La Academia VLA’: estos son los participantes que aún pelean por la gloria en la segunda edición

Dalilah Polanco se “delata” y exhibe que recibe información del exterior en La Casa de los Famosos, según fans

DEPORTES

En qué posición está Paulinho

En qué posición está Paulinho en la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 10

Qué significa ‘Zayu’, el nombre de la mascota de Selección Mexicana para el Mundial 2026

FIFA revela la apariencia de Clutch, Zayu y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026

Cruz Azul sigue invicto, Toluca supera a Rayados en la tabla de posiciones y Chivas se mete a zona del Play In

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Capitalino del Torneo de Apertura 2025