Banamex: Qué lugar ocupa Fernando Chico Pardo entre las personas más ricas del mundo

Fernando Chico Pardo es un destacado empresario mexicano.

El pasado jueves se dio a conocer que Fernando Chico Pardo, empresario mexicano, había adquirido el 25% de participación accionaria del Banco Banamex.

El empresario y magnate mexicano es presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y adquirirá cerca de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo es un empresario mexicano nacido el 15 de febrero de 1952 en la Ciudad de México. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y posee un MBA de la Kellogg School of Management de Northwestern University.

¿Dónde comenzó su carrera y cómo ha sido su trayectoria empresarial?

Fernando Chico Pardo inició su carrera en Wall Street tras lo cual fundó, en 1982, la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, que posteriormente se fusionó con Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim, el empresario más rico de México y Latinoamérica.

El empresario compró el 25% de participación accionaria del Banco Banamex. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Ha tenido una trayectoria empresarial notable, ocupando diversos cargos importantes en el ámbito financiero y aeroportuario.

Tras dejar Inbursa en 2003, se convirtió en el principal accionista del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), compañía dedicada a la operación de aeropuertos del sureste de México y en San Juan, Puerto Rico.

Gracias a su liderazgo, ASUR se ha expandido y diversificado sus operaciones, lo que lo ha convertido en un referente de la industria aeropoertuaria de América Latina.

Además de su detacado papel en ASUR, Fernando Chico Pardo fundó el fondo de inversión Promecap, que administra activos por USD 5 mil millones.

Chico Pardo es dueño de ASUR. Crédito: Cuartoscuro

Ha sido parte de los consejos de administración de destacadas compañías mexicanas, como Grupo Carso, Condumex y Grupo Posadas.

¿A cuánto asciende la fortuna de Fernando Chico Pardo y qué lugar ocupa entre los más ricos de México y el mundo?

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires de Forbes, mismo que muestra las fortunas y posiciones de las personas más ricas del mundo en timepo real, al momento de la redacción de esta nota informativa, Fernando Chico Pardo cuenta con un patrimonio de USD 3 mil 500 millones.

Esto lo coloca en el lugar 7 entre las personas más ricas de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú; Germán Larrea Mota Velasco; Alejandro Baillères Gual; Maria Asuncion Aramburuzabala; Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank Rhon.

A nivel mundial, ocupa la posición mil 141. En primera posición a nivel mundial se encuentra el empresario originario de Sudáfrica, Elon Musk, con una fortuna de USD 481 mil 700 millones.