México

Quién es Fernando Chico Pardo, nuevo dueño de Banamex y uno de los empresarios más ricos de México

Es reconocido por ser el dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que administra al Aeropuerto Internacional de Cancún

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El empresario, dueño de Asur,
El empresario, dueño de Asur, se convertirá en el nuevo presidente del Grupo Financiero Banamex tras cerrar la operación con Citigroup. Crédito: Cuartoscuro

Citigroup dio a conocer la venta del 25 % de las acciones del Banco Nacional de México (Banamex) al empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, quien se convertirá en el nuevo presidente del Grupo Financiero Banamex una vez cerrada la operación.

Se estima que el empresario posee la octava mayor fortuna de México, estimada en aproximadamente en 3 mil 500 millones de dólares.

Chico Pardo, formado en la Universidad Iberoamericana como licenciado en Administración de Empresas es reconocido por ser el dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que cuenta con nueve terminales aéreas, entre ellas la de Cancún.

Además se ser considerado uno de los hombres más ricos de México, algunos listados lo incluyen en las 100 personas más influyentes de nuestro país, pues ASUR mueve a más de 70 millones de pasajeros anualmente.

Además, en 2024 Chico Pardo se convirtió en el mayor accionista individual de Carrix, dueña de SAA Marine México. De este modo, el empresario tiene operaciones en los principales puertos de México: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso, Cozumel y Tuxpan.

Temas Relacionados

Fernando Chico PardoBanamexCitibanamexCitigroupmexico-noticias

Más Noticias

Juan Ramón de la Fuente hace un llamado a no criminalizar la migración, en asamblea de la ONU

El titular de la SRE hizo un llamado a proteger los derechos de los migrantes, destacando que este es uno de los retos más grandes para los sistemas democráticos actuales

Infobae

Beca Rita Cetina 2025: últimos días registro y así puedes inscribirte paso a paso en el Edomex

El programa abrió una nueva convocatoria que estará disponible hasta el 30 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: últimos

El dólar registró ganancias frente al peso al cierre de este miércoles 24 de septiembre

La moneda nacional registró un leve retroceso frente al billete verde tras conocerse los datos de la inflación quincenal y el encarecimiento de la canasta básica

El dólar registró ganancias frente

Película “No nos moverán” representará a México en los Premios Oscar y Goya

El filme de Pierre Saint-Martín planea llevar la bandera del país en la próxima temporada de premios

Película “No nos moverán” representará

PRI despliega manta del “Cártel de Morena” en el Senado, acusan narcogobierno

Alito Moreno comento en su cuenta de X que el tricolor es “la oposición fuerte”

PRI despliega manta del “Cártel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguramiento de “narcocampamento” y vehículos

Aseguramiento de “narcocampamento” y vehículos desencadena bloqueos en Zirahuén, en Michoacán

Autoridades confirman rescate de seis nayaritas en Quintana Roo, continúan búsqueda de tres personas más

EEUU acusa a 26 miembros del Cártel de Sinaloa de alto perfil por tráfico de drogas y lavado de dinero hacia México

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

Una a una: las acusaciones de “Alito” Moreno ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López

ENTRETENIMIENTO

Película “No nos moverán” representará

Película “No nos moverán” representará a México en los Premios Oscar y Goya

¿Kendrick Lamar dio un concierto con lugares vacíos? Ésta fue la cantidad de personas que estuvieron en su show

Así reaccionó Alejandro Fernández al beso viral de su madre Cuquita Abarca y su tío

“Se volteó”: Aseguran que Inti rechazó el regalo que Nodal le mandó por su segundo cumpleaños

Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

DEPORTES

¿Chivas se saltó la norma?

¿Chivas se saltó la norma? El uniforme de Samir Inda desata controversia

Roy Jones Jr. aconseja a Canelo Álvarez retirarse tras derrota con Crawford

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026

Afición de Chivas celebra con memes el triunfo contra Necaxa y tunde a Fernando Gago tras abandonar al rebaño

La Merced rinde homenaje a Fuerza Guerrera antes de su retiro definitivo de la Lucha Libre