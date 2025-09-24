Quién es Fernando Chico Pardo, nuevo dueño de Banamex y uno de los empresarios más ricos de México

El empresario, dueño de Asur, se convertirá en el nuevo presidente del Grupo Financiero Banamex tras cerrar la operación con Citigroup. Crédito: Cuartoscuro

Citigroup dio a conocer la venta del 25 % de las acciones del Banco Nacional de México (Banamex) al empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, quien se convertirá en el nuevo presidente del Grupo Financiero Banamex una vez cerrada la operación.

Se estima que el empresario posee la octava mayor fortuna de México, estimada en aproximadamente en 3 mil 500 millones de dólares.

Chico Pardo, formado en la Universidad Iberoamericana como licenciado en Administración de Empresas es reconocido por ser el dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que cuenta con nueve terminales aéreas, entre ellas la de Cancún.

Además se ser considerado uno de los hombres más ricos de México, algunos listados lo incluyen en las 100 personas más influyentes de nuestro país, pues ASUR mueve a más de 70 millones de pasajeros anualmente.

Además, en 2024 Chico Pardo se convirtió en el mayor accionista individual de Carrix, dueña de SAA Marine México. De este modo, el empresario tiene operaciones en los principales puertos de México: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso, Cozumel y Tuxpan.