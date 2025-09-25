Amores Perros será proyectada en Bellas Artes con un concierto de Gustavo Santaolalla: cuándo y cómo asistir

Amores Perros será proyectada en el majestuoso Palacio de Bellas Artes para conmemorar su 25 aniversario

Una de las películas más emblemáticas del cine mexicano regresa a las pantallas de la manera más espectacular: Amores Perros será proyectada en el majestuoso Palacio de Bellas Artes para conmemorar su 25 aniversario, en una velada irrepetible que incluirá un concierto del legendario Gustavo Santaolalla, compositor del score original.

Amores Perros vuelve a aullar, esta vez al lado de la Alameda Central y en el escenario donde ha resonado la cultura mexicana durante décadas. Una cita ineludible para los amantes del séptimo arte, la música de cine y clásica contemporánea y la historia cultural del país.

09/05/2025 El multipremiado músico argentino Gustavo Santaolla ESPAÑA EUROPA MURCIA CULTURA AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Estrenada en el 2000, Amores Perros marcó un antes y un después en la cinematografía nacional porque desafió todos los convencionalismos de la época y presentó a Gael García Bernal como una estrella global.

Fue la ópera prima de Alejandro González Iñárritu y, bajo la pluma de Guillermo Arriaga, la cruda historia entretejida de sus tres protagonistas llevó la energía de la Ciudad de México hasta la Croisette de Cannes, donde la cinta se llevó premios y convirtió a su elenco en figuras de culto mundial en los años por venir.

Emilio Echeverría y Alejandro González Iñárritu durante el rodaje de Amores Perros. (Foto: Federico García)

El filme, también protagonizado por Vanessa Bauche, Goya Toledo, Humberto Busto, Álvaro Guerrero, Emilio Echeverría, Jorge Salinas y con la participación de Adriana Barraza, conquistó desde críticos internacionales hasta dos millones de espectadores en su estreno nacional.

Un año después, escribiría su nombre entre los clásicos nominados al Oscar como Mejor Película Extranjera y sumaría 11 premios Ariel.

25 años en el Palacio de Bellas Artes

Amores Perros. (Cortesía: MUBI)

Para festejar este cuarto de siglo, Amores Perros será exhibida en una versión restaurada y remasterizada bajo la supervisión del propio González Iñárritu. La función especial tendrá lugar el lunes 6 de octubre a las 19 horas en Bellas Artes, uno de los recintos más icónicos de la cultura mexicana, que abrirá sus puertas para recibir a nuevos y viejos admiradores de esta historia que redefinió al cine nacional.

Al terminar la proyección, el compositor Gustavo Santaolalla ofrecerá un concierto con la música original de la película, sumando así un momento sin precedentes para los fanáticos. Nunca antes el score de Amores Perros se había interpretado en vivo en este recinto.

Por supuesto, la expectativa es máxima. Los boletos estarán disponibles a partir de este martes 25 de septiembre a partir de las 11 de la mañana y se espera una demanda altísima, pues se trata de una función única e histórica, que por primera vez llevará también al compositor Gustavo Santaolalla al famoso recinto histórico.