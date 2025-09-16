México

Golpe a La Unión Tepito: cayó “El Irving”, uno de los criminales más buscados en la CDMX

El sujeto fue detenido en chanclas y junto a una mujer de nacionalidad colombiana

Por Anayeli Tapia Sandoval

El Irving, líder de La Unión Tepito. (SSC/C4Jimenez)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvo la tarde del lunes 15 de septiembre a Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, identificado como uno de los principales líderes de la organización criminal La Unión Tepito y uno de los delincuentes más buscados en la capital mexicana.

Su captura ocurrió en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo de inteligencia realizado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y corporaciones de seguridad federal.

El arresto se produjo antes de la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo Capitalino.

De acuerdo con información publicada por el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, la operación permitió asegurar a Herrera Sánchez y a una mujer de 22 años, de nacionalidad colombiana, en posesión de un arma corta con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con la droga conocida como tusi, tres dosis de cocaína, un paquete de aproximadamente 35 gramos de crystal, 98 envoltorios con marihuana y un vehículo.

Según datos oficiales, los agentes realizaban recorridos de vigilancia para prevenir delitos de alto impacto en la zona. Durante este operativo, observaron a un sujeto que portaba en sus manos lo que parecía ser un arma de fuego. El operativo se concentró sobre la calle Beethoven y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Parte de lo decomisado. (SSC)

Los policías marcaron el alto al vehículo en el que circulaba Herrera Sánchez junto con su pareja sentimental. Ambos fueron detenidos y sometidos a una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial. En videos compartidos por el periodista Carlos Jiménez (C4Jiménez) se puede ver al líder criminal caminando en chanclas.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos generadores de violencia para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, reafirmó de manera textual Vázquez Camacho en un mensaje difundido en redes sociales.

"El Irving", uno de los criminales más buscados de la capital. (X/c4jimenez)

El presunto criminal y la joven de nacionalidad extranjera fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica con base en las pruebas y objetos asegurados durante este operativo.

¿Quién es “El Irving”?

“El Irving” ha sido uno de los líderes históricos de La Unión Tepito, grupo criminal que mantiene presencia en la zona centro de la Ciudad de México y ejerce actividades ilícitas como extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio, en las colonias Morelos, Peralvillo y el Barrio de Tepito.

Las autoridades lo señalan también como generador clave de violencia y lo relacionan con incidentes de alto perfil, entre ellos el ataque armado en Plaza Garibaldi en 2018.

Herrera Sánchez empleaba redes sociales para exhibir lujos, automóviles deportivos y fiestas junto a otros miembros de la organización. Publicaba fotografías donde se mostraba con botellas de champagne costosas y prendas de marcas exclusivas. En sus publicaciones solía acompañar imágenes con fragmentos de narcocorridos y, en especial, “narco-raps”, con frecuencia el tema “Rap Unión Tepito”, interpretado por The Chy AJ.

El Irving, de La Unión Tepito, presume lujos. (X/@c4jimenez)

Aunque ocultaba su rostro con emojis, era identificado por autoridades gracias a sus tatuajes y a una postura corporal inconfundible: piernas arqueadas y pies en ángulo de 45 grados, según documentó el periodista Carlos Jiménez.

Entre los antecedentes judiciales de “El Irving” figuran arrestos previos, incluso una estancia en un penal de alta seguridad en Michoacán tras el caso Garibaldi, aunque recuperó su libertad por falta de pruebas sólidas presentadas por la FGJCDMX. Fue arrestado en 2020 por elementos de la SSC tras un asalto a una mujer; entonces se le aseguraron 103 bolas de cocaína, dinero y dos armas cortas.

Más recientemente, se le relacionó con el intento de asesinato de la diputada local Diana Sánchez Barrios y con delitos de extorsión y cobro de piso a comerciantes del Centro Histórico. Su nombre aparece vinculado a intentos de homicidio, extorsión, secuestro y narcomenudeo.

La operación que derivó en la captura de “El Irving” ocurre meses después de la detención de otros integrantes de su estructura, entre ellos su primo Hugo Alexis “H”, alias “El Moño”, identificado como operador en la organización y arrestado en enero de este año. Además, se le reconoce como sobrino de “El Elvis”, otro líder relacionado con La Unión Tepito.

