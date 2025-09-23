México

SEP condena el ataque en CCH Sur de la UNAM; darán seguimiento al caso

El rector Leonardo Lomelí ya se contactó con Mario Delgado para atender los hechos violentos que afectaron a la comunidad universitaria

Por Luz Coello

SEP reaccionó al incidente en
SEP reaccionó al incidente en CCH Sur, donde murió un estudiante (FB/ CCH Sur Oficial)

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), emitió una postura sobre el incidente que ocurrió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un estudiante murió tras ser atacado con un arma blanca por otro presunto alumno.

De acuerdo con la SEP, ya se pusieron en contacto con Leonardo Lomelí Venegas, rector de la UNAM, para darle un seguimiento al ataque en CCH Sur, además, expresaron su solidaridad con la comunidad universitaria.

"He establecido comunicación con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (@UNAM_MX), Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia registrados esta tarde al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, y expresar nuestro apoyo a la comunidad universitaria. En este condenable acontecimiento, un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido, presuntamente a manos de otro alumno que ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades competentes“, publicó ”, se lee en el inicio del comunicado.

La imgen muestra al presunto agresor del CCH tras tirarse de la planta alta de un edificio Crédito: Especial

Fue por medio de redes sociales que la SEP condenó el acto violento que dejó como saldo a una persona fallecida y a un trabajador lesionado. Por lo que la SEP se comprometió a darle seguimiento al caso.

SEP anuncia trabajo conjunto con la UNAM para investigar el ataque en CCH Sur

En ese mismo comunicado, el titular de la SEP dedicó un mensaje de aliento a las familias y amigos afectados por este acto violento. Rectificó que estarán pendientes de la investigación, así que colaborarán con las autoridades de la Ciudad de México que llevarán el caso.

La SEP lamentó el ataque
La SEP lamentó el ataque en CCH Sur donde murió un estudiante (X/ @mario_delgado)

“Lamentamos profundamente la muerte del estudiante y expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria. Estaremos atentos a las investigaciones que realizan las autoridades competentes y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para erradicar cualquier tipo de violencias en nuestras escuelas”, finalizó.

De acuerdo con las primeras versiones, el atacante es un estudiante del plantel, ingresó a la instalaciones de la universidad con un arma blanca y atacó directamente a otro alumno de 16 años. Un trabajador de la UNAM intervino y resultó herido, el agresor habría intentado atentar contra su integridad, así que se arrojó de un edificio.

El posible agresor continuó su
El posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital. (X/@vialhermes)

La persona sospechosa ya está bajo el resguardo de las autoridades para iniciar el proceso de investigación. Las clases en el CCH Sur fueron suspendidas hasta nuevo aviso "Para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes las clases fueron suspendidas de manera inmediata“, informó la UNAM.

