México

SEP: este será el viernes en que los estudiantes de nivel básico no tendrán clases en todo el país

La fechas más reciente de suspensión de actividades académicas fue el pasado martes 16 de septiembre

Por Omar Martínez


Hay un viernes en que
Hay un viernes en que las clases serán suspendidas para estudiantes de la SEP. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que habrá un día de septiembre en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Esta noticia sorprendió a padres de familia y a estudiantes, ya que acaba de llevarse a cabo una suspensión de clases para todas las escuelas de la SEP.

La reciente suspensión de clases ocurrió el pasado martes 16 de septiembre para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del país.

La razón fue la conmemoración del Inicio de Guerra de Independencia en el país, por lo que las clases fueron suspendidas en estos niveles educativos escolares.

La SEP notificó y explicó
La SEP notificó y explicó las razones por las que un viernes no habrá clases para todos los estudiantes del país. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Por lo tanto, la SEP anunció que en lo que resta del mes de septiembre habrá una fecha en que las clases serán suspendidas.

Para ello se consultó al calendario oficial de esta dependencia, además de la información proporcionada, para saber cuál será el día en que las clases sean suspendidas para todos los estudiantes que pertenezcan a la SEP.

Detalló que será un viernes cuando ocurra esta suspensión de actividades académicas, por lo que las alumnas y alumnos podrán gozar de un fin de semana largo.

Mario Delgado Carrillo explicó las propuestas de Claudia Sheinbuam a miembros del magisterio a cambio de retirar la iniciativa de reforma a Ley del ISSSTE (X/@mario_delgado)

¿Cuál será el día en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de la SEP?

Según lo mencionado por la SEP, así como por su calendario oficial, las clases serán suspendidas el viernes 26 de septiembre para alumnas y alumnos de nivel básico.

Es decir, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que asistir a clases y se convertirá en un fin de semana largo.

La razón se debe a que se llevará a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar, la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Esto quiere decir que la próxima suspensión de clases ocurrirá la siguiente semana.

Cabe destacar que esto también aplica para algunos estudiantes de nivel bachillerato y de escuelas de nivel medio superior, así como de preparatoria. Todas ellas que estén incorporadas a la SEP y se rijan bajo el calendario de esta dependencia federal.

Calendario oficial de la Secretaría
Calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. Foto: SEP.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de Consejo Técnico Escolar es una sesión organizada en las escuelas públicas de educación básica en la que participan directores, docentes y personal de apoyo.

Su función es analizar y tomar decisiones sobre asuntos pedagógicos, organización escolar y acciones para mejorar el aprendizaje y la convivencia en la institución.

Estas reuniones contribuyen a planear y evaluar el trabajo educativo del ciclo escolar.

