México

“Se volteó”: Aseguran que Inti rechazó el regalo que Nodal le mandó por su segundo cumpleaños

El periodista Javier Ceriani reveló el supuesto presente que el esposo de Ángela Aguilar le hizo a su hija

Por Zurisaddai González

(Instagram @cazzu)
(Instagram @cazzu)

El conductor Javier Ceriani encendió la polémica al revelar en su canal de YouTube, este 24 de septiembre, los presuntos detalles del obsequio que Christian Nodal envió a su hija Inti por su segundo cumpleaños.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, la pequeña no solo habría recibido un regalo inesperado, sino que incluso lo habría rechazado frente a los presentes.

El regalo “más barato”, según Ceriani

Durante la transmisión, el conductor aseguró que, según sus fuentes, Nodal no habría llamado a Inti para felicitarla el día de su cumpleaños.

Pero ahí no habría terminado todo, sino que además, supuestamente envió a uno de sus trabajadores para que comprara un obsequio para la menor.

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

"Volvemos a la fiesta de cumpleaños, Nodal habría mandado al cuidador del rancho de Cañuelas, un empleado, un peón, comprale algo a Inti y llévaselo. ¿Qué creen que le compró? (…) una caja de plastilina que son esas sustancias para jugar y una jirafa de 50 centímetros de peluche. Esto es el regalo que le dio Nodal”, aseveró.

¿Inti habría rechazado el regalo?

El conductor agregó que, según testigos, “Inti a sus dos años vio eso y lo rechazó. Los niños son muy especiales, dicen que agarró la jirafa, vio la plastilina, se volteó y rechazó los regalos, la gente no lo podía creer”.

¿Cómo fue el cumpleaños de Inti y el concierto de Cazzu?

Ese mismo día, Cazzu organizó una fiesta en Buenos Aires para celebrar el segundo aniversario de Inti, decorando el lugar “fantásticamente” y con souvenirs llenos de detalles.}

Christian Nodal acusado de dejar
Christian Nodal acusado de dejar sin departamento a su hija: “La dejó sin techo para defender a Ángela Aguilar”. (Instagram)

Posteriormente, la rapera ofreció un concierto en el Movistar Arena. Durante la interpretación de Inti, tema que dedicó a su hija, los fans alzaron soles de papel en homenaje a la niña, un gesto que hizo llorar a la cantante: “Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”, dijo conmovida.

