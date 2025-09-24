México

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

La balacera se habría producido tras un presunto robo de auto

Por Carlos Salas

El ataque se dio a solo unas horas de la reunión del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Margarito Pérez)

La tarde del pasado 23 de septiembre causó pánico entre los habitantes de Culiacán tras haberse reportado una balacera cerca del Colegio Privado de Sinaloa y el Hospital Regional No. 1 del IMSS Bienestar, misma que dejó un hombre muerto y un menor de edad de un año y tres meses resultó herido por el impacto de una esquirla de bala.

De acuerdo con la versión de medios locales, el hombre fue identificado como Luis Omar “N”, jefe de farmacias del hospital regional, que al escuchar los impactos de bala corrió para ponerse a salvo pero fue alcanzado por las balas, mientras que el menor resultó herido como consecuencia de la resistencia a un asalto por parte de su madre.

La balacera reportada horas después de haberse concretado una reunión de seguridad por parte del gobernador estatal Rubén Rocha Moya con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó como saldo un hombre muerto, un bebé de un año y tres meses herido y un auto Toyota Corolla blanco de modelo reciente (presunto auto que habrían intentado robar los asaltantes) abandonado con impactos de bala unas cuadras después.

Violencia en Sinaloa alcanza hasta a la familia del gobernador

En hechos recientes, la Secretaría de Seguridad y Protección Pública (SSP) de Sinaloa informó un ataque armado contra una camioneta donde viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El ataque armado dejó a dos agentes heridos. (Facebook/Grupo De Rescate)

De acuerdo con la dependencia, el ataque se dio bajo un contexto de un intento de despojo del vehículo que culminó en dos agentes heridos, mientras que la nieta del gobernador resultó ilesa.

El aviso fue pronunciado por Rocha Moya por medio de una publicación en su red social X, misma donde informó que la Fiscalía General del Estado investigará los hechos de la mano con la SSP para dar con los responsables y salvaguardar la seguridad en la zona.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo donde viajaba mi nieta, quien resultó ilesa.

“Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, escribió el gobernador.

Sheinbaum lamenta los hechos violentos en Sinaloa

Esta mañana, Claudia Sheinbaum lamentó en su conferencia desde Palacio Nacional los hechos ocurridos en Sinaloa e informó que la fiscalía junto con las autoridades estatales continuarán las investigaciones para dar con los responsables del ataque a la camioneta de la nieta del gobernador, así como continuar con las estrategias de seguridad implementadas por Harfuch.

Sheinbaum lamentó los hechos y declaró que la fiscalía junto con las autoridades estatales investigarán el caso. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Asimismo, Sheinbaum descartó que la agresión armada haya sido provocada con fines de atentar contra la familia del gobernador, sin embargo, declaró que se seguirán todas las línea de investigación para saber la causa.

“Estuvo el Gabinete de Seguridad ayer en Culiacán, quedamos que iba a ir cada 15 días y lo está haciendo. Ya estaban aquí cuando ocurrió este lamentable situación, se está investigando cuál fue la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo.

“No necesariamente la causa está vinculada con la familia pero se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando toda la información”, señaló la mandataria.

¿La casa robada en Tepoztlán

Exalcalde de Chihuahua queda inhabilitado

“Se volteó”: Aseguran que Inti

Temblor hoy 24 de septiembre

Vivienda para el Bienestar 2025:
