Harfuch se reúne con Rocha Moya en Sinaloa y destaca reducción de homicidios por guerra de Chapitos y Mayos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch se reunió con el gobernador de Sinaloa para destacar los logros que han obtenido en la entidad (@/OHarfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tuvo una reunión con el gobernador del estado de Sinaloa, Ricardo Rocha Moya, con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos por las corporaciones federales y estatales en las distintas operaciones en las que han trabajado en conjunto. Durante la conferencia de prensa destacó la reducción de homicidios, informando que pasaron de 5.9 en octubre de 2024, es decir, a inicios del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, a 3.5 en septiembre de este año.

“El promedio diario de homicidios pasó de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de 2025. En lo que va del mes se han cometido menos de la mitad de los homicidios ocurridos en octubre“, mencionó el secretario en una publicación hecha en su perfil de la red social X.

Homicidios registrados de octubre 2024 a septiembre 2025 (@/OHarfuch)

Además, destacó la detención de 1,752 personas, el desmantelamiento de 113 laboratorios clandestinos y el aseguramiento de más de 95 toneladas de drogas, entre las cuales se encuentran 1,282 kilogramos y 1 millón 932 mil 867 pastillas de fentanilo, así como 3,658 armas de fuego.

Estas fueron las cifras dadas a conocer por el secretario de Seguridad durante su reunión con el gobernador de la entidad (@/OHarfuch)

Finalmente, reiteró su compromiso con garantizar la seguridad de la entidad y seguir trabajando en conjunto para lograr los resultados deseados.

“Los titulares de @Defensamx1,@SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO, seguiremos visitando la entidad hasta que tengamos los resultados que todos queremos”, aseguró Harfuch.

La presentación de los resultados se da a pocos días de haberse cumplido un año de la guerra iniciada entre las facciones “Los Chapitos” y “La Mayiza”, quienes desataron una ola de violencia y temor entre los ciudadanos, quienes por esta misma razón pidieron cancelar los festejos patrios.

Por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que a partir de los acuerdos alcanzados con Harfuch y empresarios de los medios de comunicación, se buscará entregar reportes de seguridad de manera semanal, con base en datos del Secretariado Ejecutivo. Dichas acciones son con la finalidad de tener información más ágil y confiable sobre los indicadores de seguridad, sin necesidad de esperar los informes mensuales.

“Lo más importante es que hubo una participación de los empresarios de los medios, en donde sugirieron cosas, sobre todo, informar con el tiempo prudente, no esperar a que se dé la información cada mes, y se quedó en eso, se dijo, vamos a tratar de que se tenga con la fuente del Secretariado, que eso lo aclaró el general Trevilla, vamos a darlo semana a semana”, explicó el mandatario.

La reunión fue llevada a cabo en la Base Aérea Militar Número 10 con el gabinete de seguridad federal, a la que también asistieron los secretarios de Defensa; el general de División Ricardo Trevilla Trejo, Marina; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y Guardia Nacional; el general de División Hernán Cortés Hernández.