Es un problema común que afecta a gran parte de la población. (Canva)

Las várices son una condición que afecta el sistema venoso, sobre todo en las extremidades inferiores, y constituyen un problema sanitario debido al impacto en el retorno sanguíneo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicho trastorno se produce cuando las válvulas de las venas pierden su función, lo que provoca que la sangre se acumule y cause dilataciones visibles conocidas como várices.

Debido a que es un problema común que afecta a gran parte de la población, existen algunos zumos naturales que ayudan a mejorar la salud venosa; tal es el caso del zumo de arándano, considerado un aliado que favorece la salud venosa.

¿Qué bebida ayuda a mejorar las várices y la circulación? (RS)

Zumo de arándano, el aliado para mejorar las varices y la circulación

En particular, el zumo de arándano es uno de los favoritos debido a que tiene un alto contenido de antioxidantes, especialmente flavonoides y antocianinas, capaces de favorecer la integridad y resistencia de los vasos sanguíneos.

De acuerdo con especialistas, el consumo regular de zumo de arándano es útil para complementar hábitos saludables destinados al cuidado de la circulación venosa, pues ayuda a fortalecer las paredes de las venas y promueven una mejor circulación de la sangre.

Beneficios del zumo de arándano para las várices:

Disminuye el dolor: los compuestos antiinflamatorios encontrados en el zumo de arándano ayudan a reducir la hinchazón y el dolor que suelen acompañar a las várices. Refuerzan y protegen las paredes venosas: los antioxidantes presentes en la fruta ayuda a evitar la formación de nuevas venas varicosas. Favorece la circulación sanguínea: previene la aparición de coágulos y alivia la presión en las venas.

Beneficios del zumo de arándano para las várices.

Es recomendable consumir el zumo de arándano todas las mañanas, pero es importante utilizar arándanos frescos o congelados y no colocar azúcar, solo así los efectos se potenciarán y se obtendrán mayores beneficios.

De igual forma, es importante señalar que antes de consumir la bebida de forma regular es recomendable consultar a un profesional médico, especialmente si se toman medicamentos o padecen condiciones de salud preexistentes, pues en algunos casos puede provocar malestar estomacal, diarrea o dolor abdominal.

Por qué es importante consumir arándanos

Además de lo antes mencionado, sus compuestos bioactivos proporcionan efectos antiinflamatorios que ayudan a disminuir la hinchazón y el dolor. De igual forma, su consumo ayuda a mantener la circulación sanguínea en óptimas condiciones, lo que resulta en un menor riesgo de coágulos y una presión controlada en las venas.