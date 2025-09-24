Prestadores de servicios turísticos protestan en Acapulco contra el Marinabús

Prestadores de servicios protestan contra Marinabús. Foto: Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero

Integrantes del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre se han manifestado en tres ocasiones consecutivas durante este mes, contra el transporte marítimo público Marinabús en Acapulco, operado por la Secretaría de Marina. A un mes de su inauguración, el servicio aún no ha iniciado operaciones de recorridos al público.

Cerca de 200 prestadores de servicios de diversas playas se concentraron en el Jardín del Puerto, en el malecón, a partir de las 8 de la mañana. Los manifestantes suspendieron nuevamente las obras de remodelación en esa zona, al impedir el ingreso de trabajadores y permanecer dentro del recinto, donde colocaron pancartas de rechazo al proyecto. Señalaron que el Marinabús representa una competencia desleal para quienes ofrecen servicios turísticos en la bahía.

Los inconformes ocuparon áreas comunes del Jardín del Puerto, la taquilla del Marinabús y las instalaciones de una nevería. Los organizadores distribuyeron agua y alimentos entre los asistentes y pasaron lista. Entre los oradores, se recalcó que con dicho servicio se afectará económicamente a los prestadores de servicios turísticos. Señalaron además la falta de socialización de los proyectos federales y la nula oferta de recorridos al público.

Empresarios declararon que han solicitado a las autoridades información completa sobre los proyectos sin obtener respuesta. Denunció que no se han presentado documentos oficiales de autorización, ni permisos medioambientales o manifestaciones de impacto ambiental. Aseguraron que nunca se mostró un solo oficio que avalara lo que afirmaban, ni Profepa, ni la Capitanía de Puerto.

En una marcha previa el pasado 9 de septiembre se concentraron más de tres mil trabajadores de playa en la avenida Costera Miguel Alemán, donde también protestaron contra las obras del Jardín del Puerto.

Inauguración del Marinabús

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento del buque Marinabús Acapulco 1 en una ceremonia en el muelle de la Administradora del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) el pasado 23 de agosto. El plan inicial contempla recorridos entre el malecón del centro y la bahía de Puerto Marqués; sin embargo, el servicio permanece inactivo. Las autoridades sostienen que Marinabús responde a necesidades de movilidad urbana y turística de la bahía de Acapulco, ofreciendo un modelo eficiente, ecológico y moderno para mitigar los problemas de tráfico y fortalecer la identidad turística del destino.

Las autoridades señalan que ambos proyectos -Marinabús y el Jardín del Pueblo- mantendrán la inclusión de la población en la recuperación de Acapulco, sin embargo los prestadores de servicios señalan que no se les ha consultado ni tomado en cuenta.