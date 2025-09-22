La cartera de inversión turística en México suman cerca de 18.600 millones de euros hasta septiembre

La cartera de inversión turística en México ha alcanzado los 473 proyectos repartidos en 26 entidades federativas, que en su conjunto suman poco más de 22.000 millones de dólares (18.688 millones de euros) hasta septiembre del 2025.

Esta cifra refleja un crecimiento del 67% en el número de proyectos y del 53% en la cuantía total de inversión, respecto a los primeros datos, publicados en abril de este mismo año, precisó la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora.

La titular de la secretaría de Turismo resaltó que, hasta el noveno mes del ejercicio, las cinco entidades federativas con el mayor monto de inversión turística proyectada son Nayarit, con una cuarta parte del total, Guerrero e Hidalgo, con un 11% cada una, y Jalisco y Quintana, con un 9% cada una.

La recopilación de datos correspondientes a la inversión turística en el país se enmarca en el cumplimiento con la Ley General de Turismo y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que concentra la información proporcionada por las regiones mexicanas para fomentar la inversión pública, privada y social en el sector, así como mejorar la infraestructura y los servicios turísticos.