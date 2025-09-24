La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 23 de septiembre

Shiky recuerda su vida en fotos

Con los ojos llenos de lágrimas de nostalgia, Shiky pasó a recordar su vida en fotografías, en donde compartió sus mejores momentos desde que nació su pasión por el arte, hasta que poco a poco, con ayuda de su familia, llegó a cumplir su sueño. Shiky recordó lo duro que fue llegar a un país diferente en el que tuvo que adaptarse, pero también compartió la dicha de haber sido apoyado por grandes personas en su vida como Facundo y su novio Abraham.