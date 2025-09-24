La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 23 de septiembre

Esta noche la primer finalista, Mar Contreras, vivió un inesperado, pero emotivo momento al recibir una llamada de su esposo Julio, quien la felicitó por su reciente triunfo.
No obstante, ese no fue el único encuentro, pues mientras terminaba su llamada, la actriz recibió la llamada de sus hijos, quienes con un ramo de flores y mucho cariño felicitaron a su mamá. Mar presentó al resto de habitantes con sus hijos y con permiso de La Jefa les dio un recorrido por la casa mientras emanaba la felicidad de una madre que se reencuentra con sus hijos.
Este martes 23 de septiembre se vivirá la última función de cine en La Casa de los Famosos México 2025, y promete ser una noche llena de risas y tensión. Los géneros de acción y comedia marcarán la velada, con las películas “El Niño por Siempre con Tijeras” y “La Teoría de la Traición”, que combinarán humor con momentos reveladores.
Como anunciaron Diego de Erice y Odalys Ramírez, esta función podría influir en las últimas nominaciones de la temporada, ya que los habitantes verán situaciones que encenderán emociones y podrían cambiar alianzas dentro de la casa.
Con los ojos llenos de lágrimas de nostalgia, Shiky pasó a recordar su vida en fotografías, en donde compartió sus mejores momentos desde que nació su pasión por el arte, hasta que poco a poco, con ayuda de su familia, llegó a cumplir su sueño. Shiky recordó lo duro que fue llegar a un país diferente en el que tuvo que adaptarse, pero también compartió la dicha de haber sido apoyado por grandes personas en su vida como Facundo y su novio Abraham.
Esta noche, martes 23 de septiembre, La Casa de los Famosos México vivirá una gala cargada de emociones. Después de que Mar Contreras asegurara el pase directo como primera finalista al obtener el codiciado “ticket dorado”, los demás habitantes deberán enfrentar una dinámica sorpresa para reivindicarse.
En la emisión también se revelará quién recibirá una llamada de un ser querido dentro del reality, generando un momento íntimo y conmovedor. La recta final se aproxima y cada movimiento esta noche podría redefinir alianzas y emociones.