Los mejores memes que dejó la visita de los hijos de Mar Contreras en La Casa de Los Famosos México

La primera finalista vivió una noche especial al recibir la llamada de su esposo y la visita de sus hijos

Por Anayeli Tapia Sandoval

La visita de los hijos de Mar Contreras a La Casa de los Famosos México desató emoción, lágrimas y reacciones entre los habitantes, los niños y el público, siendo uno de los momentos más emotivos y divertidos de la tercera temporada.

La actriz, reconocida por su participación en telenovelas y musicales, recibió este martes una sorpresa organizada por la producción del reality y su esposo, Julio Aguilar, después de pasar 59 días aislada en el programa.

La dinámica se inició con una llamada telefónica de su esposo, quien la felicitó por ganar el pase dorado directo a la final del reality show. “Estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo, hemos estado aquí afuera todos muy bien. Disfrútalo, diviértete. Los niños están muy bien, te quiero felicitar por lo que pasó ayer. Que alegría y emoción verte sonreír tanto”, le dijo durante la llamada.

Así fue la visita de los hijos de Mar Conteras en La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

La llamada funcionó como una distracción, pues mientras la actriz conversaba, Mariano y Emiliano, de 12 y 8 años, ingresaron por el jardín de la casa llevando un ramo de flores y la sorprendieron por la espalda.

“Mis niños, ¿cómo están? ¿cómo van en la escuela? ¿están contentos? Gracias por apoyarme, ¿cómo se sienten de que esté en la final? Los amo mucho, los extraño mucho, pero ya falta menos, una semanita más”, dijo la actriz a sus hijos al verlos, mientras los abrazaba y les daba besos.

Los niños, visiblemente emocionados, compartieron detalles de su experiencia fuera del reality. “Te extrañamos mucho mamá. Nos prometiste que llegarías a la final. Nos han preguntado mucho sobre ti. Estamos muy felices”, aseguraron Mariano y Emiliano ante las cámaras.

En el transcurso del encuentro, la actriz preguntó si sus hijos se habían avergonzado: “¿Están orgullosos de mí? ¿Qué les dicen en la escuela? ¿No se han avergonzado? ¿No les ha dado oso?”, preguntó Mar Contreras, a lo que ellos negaron y aseguraron que todo estaba bien.

Durante la visita, Mar Contreras mostró a sus hijos la sala, el patio, la habitación eclipse, el gimnasio, además de ofrecerles chocolates y bebidas que les dan gratis al interior.

“Quiero que le ayuden mucho a papá, no me voy a rendir… Necesitan echarme muchas porras. Los amo con todo mi corazón, gracias por venir…”, enfatizó la participante.

La reacción de la tiple A

También La Jefa le pidió a Mar que presentara a sus hijos con el resto de los habitantes, por lo que uno de los momentos más esperados por los fans del cuarto noche se hizo realidad, cuando los niños conocieron a la llamada “triple A”: Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito, así como a Alexis Ayala, Shiky y Dalílah Polanco.

Los compañeros de cuarto de Mar se mostraron felices al verla junto a los dos niños, mientras que sus hijos bromearon con ellos, como cuando salieron del confesionario y le dijeron a Abelito que ya le habían dado 16 puntos en la nominación.

A lo largo del programa, la actriz sinaloense ha sido vista por muchos televidentes como una figura materna para algunos compañeros, en particular para Aldo, Abelito y Aarón, quienes han recibido apoyo, cariño y consejos de su parte.

Los mejores memes

El reencuentro de Mar Contreras con sus hijos dentro de la casa no solo conmovió a los seguidores del reality, también desató una ola de memes en redes sociales, entre las bromas sobre la entrega de alimentos, el cruce entre hijos biológicos y “adoptivos” y las reacciones.

