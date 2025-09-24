Guana es expuesto en Noche de Cine tras su eliminación: así reaccionaron los habitantes

El actor fue acusado de haber traicionado a sus compañeros, situación que fue retomada en la Noche de Cine. (La Casa de los Famosos)

El ambiente en La Casa de los Famosos México 2025 alcanzó un punto de máxima tensión tras la proyección de la película ‘La teoría de la traición’, que dejó a Dalílah Polanco y Shiky visiblemente desconcertados. La función de cine, que suele ser uno de los momentos más esperados por los habitantes, se transformó en una experiencia cargada de emociones al revelar detalles desconocidos para varios concursantes.

Durante la penúltima semana del reality, la tradicional noche de cine ofreció a los participantes la oportunidad de ver dos películas que no solo sirvieron de entretenimiento, sino que también expusieron situaciones internas que hasta ese momento solo conocían la producción y La Jefa.

Entre las cintas proyectadas, una de las que más provocó risas fue la protagonizada por Abelito, donde se recopilaron escenas de sus intentos por cortar el cabello, rasurar la barba e incluso las cejas de sus compañeros.

Guana se convirtió en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

En la mayoría de los casos, los resultados no fueron los esperados, lo que llevó a Mar Contreras a tomar una especie de “venganza” simbólica: en lugar de cortarle el cabello a Abelito, le realizó un peinado que no fue de su agrado. “Por todas las veces que Abelito trasquiló a sus compañeros, Mar ‘tomó venganza’ por todos”, se destacó en la proyección.

El tono cambió radicalmente con la llegada de ‘La teoría de la traición’, una película centrada en El Guana. En esta cinta se reveló la última nominación realizada por el comediante, en la que asignó puntos a integrantes de su propio equipo, una acción que los miembros del excuarto Noche interpretaron como una traición.

Shiky y Dalílah tuvieron la oportunidad de ver y escuchar cómo los demás habitantes consideraron que Guana actuó de manera individual, incluso cuando esto implicó “sacrificar” a sus propios compañeros.

El Guana fue acusado de traicionar a su equipo en La Casa de los Famosos México. (ViX)

“Aquí Shiky y Dalílah pudieron ver y escuchar que los demás habitantes consideraron que Guana jugó en individual aún a pesar de ‘sacrificar’ a sus compañeros”, se mostró durante la función.

El impacto para Dalílah y Shiky no se limitó a la nominación. Ambos presenciaron también las opiniones de Alexis Ayala en el confesionario, donde expresó su percepción sobre la actitud de Guana, especialmente en relación con su costumbre de cantar diariamente sin ser cantante.

Mientras algunos habitantes se dejaron llevar por la risa con la primera película, la incomodidad de Dalílah y Shiky tras ver ‘La teoría de la traición’ fue notoria. Las reacciones no se hicieron esperar, y el descontento de ambos marcó el cierre de una noche de cine que, lejos de relajar el ambiente, intensificó las emociones en la recta final del programa.