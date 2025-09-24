México

Guana es expuesto en Noche de Cine tras su eliminación: así reaccionaron los habitantes

El exhabitante fue señalado por otros jugadores del reality por traicionar a su equipo

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El actor fue acusado de
El actor fue acusado de haber traicionado a sus compañeros, situación que fue retomada en la Noche de Cine. (La Casa de los Famosos)

El ambiente en La Casa de los Famosos México 2025 alcanzó un punto de máxima tensión tras la proyección de la película La teoría de la traición, que dejó a Dalílah Polanco y Shiky visiblemente desconcertados. La función de cine, que suele ser uno de los momentos más esperados por los habitantes, se transformó en una experiencia cargada de emociones al revelar detalles desconocidos para varios concursantes.

Durante la penúltima semana del reality, la tradicional noche de cine ofreció a los participantes la oportunidad de ver dos películas que no solo sirvieron de entretenimiento, sino que también expusieron situaciones internas que hasta ese momento solo conocían la producción y La Jefa.

Entre las cintas proyectadas, una de las que más provocó risas fue la protagonizada por Abelito, donde se recopilaron escenas de sus intentos por cortar el cabello, rasurar la barba e incluso las cejas de sus compañeros.

Guana se convirtió en el
Guana se convirtió en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

En la mayoría de los casos, los resultados no fueron los esperados, lo que llevó a Mar Contreras a tomar una especie de “venganza” simbólica: en lugar de cortarle el cabello a Abelito, le realizó un peinado que no fue de su agrado. “Por todas las veces que Abelito trasquiló a sus compañeros, Mar ‘tomó venganza’ por todos”, se destacó en la proyección.

El tono cambió radicalmente con la llegada de ‘La teoría de la traición’, una película centrada en El Guana. En esta cinta se reveló la última nominación realizada por el comediante, en la que asignó puntos a integrantes de su propio equipo, una acción que los miembros del excuarto Noche interpretaron como una traición.

Shiky y Dalílah tuvieron la oportunidad de ver y escuchar cómo los demás habitantes consideraron que Guana actuó de manera individual, incluso cuando esto implicó “sacrificar” a sus propios compañeros.

El Guana fue acusado de
El Guana fue acusado de traicionar a su equipo en La Casa de los Famosos México. (ViX)

“Aquí Shiky y Dalílah pudieron ver y escuchar que los demás habitantes consideraron que Guana jugó en individual aún a pesar de ‘sacrificar’ a sus compañeros”, se mostró durante la función.

El impacto para Dalílah y Shiky no se limitó a la nominación. Ambos presenciaron también las opiniones de Alexis Ayala en el confesionario, donde expresó su percepción sobre la actitud de Guana, especialmente en relación con su costumbre de cantar diariamente sin ser cantante.

Mientras algunos habitantes se dejaron llevar por la risa con la primera película, la incomodidad de Dalílah y Shiky tras ver ‘La teoría de la traición’ fue notoria. Las reacciones no se hicieron esperar, y el descontento de ambos marcó el cierre de una noche de cine que, lejos de relajar el ambiente, intensificó las emociones en la recta final del programa.

Temas Relacionados

El GuanaDalilah PolancoShikyLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-entretenimiento

Más Noticias

Los mejores memes que dejó la visita de los hijos de Mar Contreras en La Casa de Los Famosos México

La primera finalista vivió una noche especial al recibir la llamada de su esposo y la visita de sus hijos

Los mejores memes que dejó

Temblor hoy 24 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 24 de septiembre

Así fue la emotiva visita sorpresa de los hijos de Mar Contreras a La Casa de los Famosos México

Los pequeños rompieron en llanto al reencontrarse con su mamá

Así fue la emotiva visita

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Las autoridades hallaron los cuerpos de los artistas en Cocotitlán, Estado de México, junto a un narcomensaje

La Unión Tepito estaría detrás

Miau Fest 2025: todo lo que debes saber el evento gatuno de Día de Muertos en CDMX

El festival “Michictlán” rendirá pleitesía a los gatos que han trascendido a mejor vida con actividades especiales y una Mega Ofrenda

Miau Fest 2025: todo lo
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Unión Tepito estaría detrás

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó la visita de los hijos de Mar Contreras en La Casa de Los Famosos México

Así fue la emotiva visita sorpresa de los hijos de Mar Contreras a La Casa de los Famosos México

Shiky rompe en llanto al compartir la tragedia más dura de su vida en La Casa de los Famosos México

Internautas reaccionan con memes tras la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

¿Qué pasói en La Casa de los Famosos México la madrugada de este miércoles 24 de septiembre?

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”