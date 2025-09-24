Shiky rompe en llanto al compartir la tragedia más dura de su vida en La Casa de los Famosos México

Shiky participó en la dinámica "La vida en fotos" en el reality. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La noche del martes 23 de septiembre, la audiencia de La Casa de los Famosos México, conoció uno de los capítulos más complejos en la vida de Shiky. Durante la dinámica “la vida en fotos”, el conductor español relató cómo un procedimiento estético modificó radicalmente su día a día: hace tres años perdió la visión del ojo izquierdo a consecuencia de una intervención quirúrgica.

Según reconstruyó Shiky frente a sus compañeros, la operación buscaba remover las bolsas bajo sus ojos, pero la recuperación presentó complicaciones inesperadas. El participante explicó que, tras la intervención, una hemorragia interna comprimió su nervio óptico, lo que provocó un daño irreversible en cuestión de minutos. “El nervio quedó asfixiado durante una hora y media y se murió. Intentaron recuperarlo pero no... ”, relató llorando ante las cámaras del reality.

“Esta es la hostia más grande que me dio la vida y fue el perder la vista”, relató.

El conductor español relató cómo un procedimiento estético cambió radicalmente su vida. (Captura de pantalla YouTube)

En ese momento, los médicos intentaron estabilizarlo e incluso evaluaron alternativas para restaurar su vista, pero confirmaron el diagnóstico: “Ha perdido la vista y es algo que no se puede recuperar”, describió el presentador.

La noticia significó un impacto emocional profundo para Shiky. Según su testimonio, la información lo abrumó al grado de aislarse de todo lo que escuchaba a su alrededor. Pese al golpe, el conductor optó por enfocarse en lo que conservaba. “He perdido un ojo, te queda otro ojo. Agradece a Dios que te queda un ojo. Entonces no le di chance a la tristeza... a nada de eso. Si fue una bofetada pero me hizo apreciar mucho más todo”, compartió como parte de su proceso de aceptación.

Desde entonces, aseguró, adquirió una forma diferente de valorar tanto su trabajo en el mundo del entretenimiento como los vínculos personales formados a lo largo de su vida y carrera.

Tras el accidente, aseguró que adquirió una forma diferente de valorar la vida. (Captura de pantalla YouTube)

Cabe recordar que antes de ingresar al reality, el presentador narró en entrevista con Marie Claire cómo sucedió aquella tragedia. “Es una operación de 15 minutos, como sacar una muela. La operación fue bien y todo, lo que pasa es que se hizo un coágulo en el postoperatorio. La sangre fue por detrás del ojo y aplastó el nervio óptico”, explicó.

“Lloré solo en la regadera lo justo, pero no no le hice ver ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi pareja lo pobrecito que podía sentir i algo”.

“Ese momento en que te dice la doctora: ‘Shiky no hemos podido recuperar el ojo, eres ciego de un ojo y no se puede recuperar’. Solo nos fuimos en el coche y de repente dije, nadie me va a ver como ‘pobrecito’. Al día siguiente me fui a una lectura de guiones”, reveló.