México

Shiky rompe en llanto al compartir la tragedia más dura de su vida en La Casa de los Famosos México

El conductor español relató cómo un procedimiento estético cambió radicalmente su vida

Por Cinthia Salvador

Guardar
Shiky participó en la dinámica
Shiky participó en la dinámica "La vida en fotos" en el reality. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La noche del martes 23 de septiembre, la audiencia de La Casa de los Famosos México, conoció uno de los capítulos más complejos en la vida de Shiky. Durante la dinámica “la vida en fotos”, el conductor español relató cómo un procedimiento estético modificó radicalmente su día a día: hace tres años perdió la visión del ojo izquierdo a consecuencia de una intervención quirúrgica.

Según reconstruyó Shiky frente a sus compañeros, la operación buscaba remover las bolsas bajo sus ojos, pero la recuperación presentó complicaciones inesperadas. El participante explicó que, tras la intervención, una hemorragia interna comprimió su nervio óptico, lo que provocó un daño irreversible en cuestión de minutos. “El nervio quedó asfixiado durante una hora y media y se murió. Intentaron recuperarlo pero no... ”, relató llorando ante las cámaras del reality.

“Esta es la hostia más grande que me dio la vida y fue el perder la vista”, relató.

El conductor español relató cómo
El conductor español relató cómo un procedimiento estético cambió radicalmente su vida. (Captura de pantalla YouTube)

En ese momento, los médicos intentaron estabilizarlo e incluso evaluaron alternativas para restaurar su vista, pero confirmaron el diagnóstico: “Ha perdido la vista y es algo que no se puede recuperar”, describió el presentador.

La noticia significó un impacto emocional profundo para Shiky. Según su testimonio, la información lo abrumó al grado de aislarse de todo lo que escuchaba a su alrededor. Pese al golpe, el conductor optó por enfocarse en lo que conservaba. “He perdido un ojo, te queda otro ojo. Agradece a Dios que te queda un ojo. Entonces no le di chance a la tristeza... a nada de eso. Si fue una bofetada pero me hizo apreciar mucho más todo”, compartió como parte de su proceso de aceptación.

Desde entonces, aseguró, adquirió una forma diferente de valorar tanto su trabajo en el mundo del entretenimiento como los vínculos personales formados a lo largo de su vida y carrera.

Tras el accidente, aseguró que
Tras el accidente, aseguró que adquirió una forma diferente de valorar la vida. (Captura de pantalla YouTube)

Cabe recordar que antes de ingresar al reality, el presentador narró en entrevista con Marie Claire cómo sucedió aquella tragedia. “Es una operación de 15 minutos, como sacar una muela. La operación fue bien y todo, lo que pasa es que se hizo un coágulo en el postoperatorio. La sangre fue por detrás del ojo y aplastó el nervio óptico”, explicó.

“Lloré solo en la regadera lo justo, pero no no le hice ver ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi pareja lo pobrecito que podía sentir i algo”.

“Ese momento en que te dice la doctora: ‘Shiky no hemos podido recuperar el ojo, eres ciego de un ojo y no se puede recuperar’. Solo nos fuimos en el coche y de repente dije, nadie me va a ver como ‘pobrecito’. Al día siguiente me fui a una lectura de guiones”, reveló.

Temas Relacionados

ShikyLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Mercado de La Merced: 68 años de tradición en el corazón de la Ciudad de México

El emblemático mercado conmemorará su aniversario con actividades artísticas, espectáculos y una misa de acción de gracias

Mercado de La Merced: 68

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 24 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Actualización climática en México este 24 de septiembre: previsión detallada por estado

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Actualización climática en México este

Mamá de Lex Ashton, agresor de CCH Sur, alertó al 911 que su hijo iba armado

El joven publicó fotos y mensajes en redes antes del ataque que derivó en la muerte de un estudiante y lesiones a un trabajador

Mamá de Lex Ashton, agresor

Abasto de medicamentos oncológicos en México alcanza el 96 por ciento, afirma Secretaría de Salud

El sistema nacional de salud cuesta con 90% del abastecimiento de medicamentos

Abasto de medicamentos oncológicos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá,

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

ENTRETENIMIENTO

Internautas reaccionan con memes tras

Internautas reaccionan con memes tras la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 23 de septiembre

Guana se disculpa con los seguidores de La Casa de los Famosos México por fallar al ‘cuarto noche’: “No quise traicionarme”

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”