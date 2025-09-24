Cuándo es la última gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025

Los famosos siguen enfrentando retos y la última nominación definirá a los finalistas rumbo a la gran final. (Televisa)

La definición de los finalistas de La Casa de los Famosos México marcará un momento clave en la tercera temporada del programa. Según informó lacasadelosfamososmexico.tv, la última gala de nominación tendrá lugar el miércoles 1 de octubre de 2025, estableciendo a los concursantes que avanzarán a la gran final.

Este proceso definirá el destino de los participantes que han resistido las tensiones y retos semanales dentro del reality producido por Televisa y ViX.

El formato del programa, que ha captado la atención de la audiencia mexicana, culminará así su última etapa antes de la noche final. La gala del 1 de octubre será determinante, ya que los habitantes restantes se enfrentarán a una de las decisiones más relevantes de la temporada: los nominados de esa velada pelearán directamente por el lugar en la gran final.

Mar Contreras es la primer finalista de la Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

Los seguidores del programa podrán seguir estos momentos a través de distintos canales. Es bien sabido que ViX y Las Estrellas serán las plataformas exclusivas para la transmisión tanto de la última gala como de la final. La señal está programada a partir de las 20:30 horas, horario del centro de México. La audiencia tendrá acceso tanto en televisión abierta como en servicio digital de streaming, permitiendo que los seguidores elijan la modalidad más conveniente.

Mientars que la jornada final se celebrará el 5 de octubre de 2025. A partir de la gala de nominación del 1 de octubre quedará conformado el grupo finalista que disputará el primer lugar. De ahí surgirá el ganador de la tercera temporada, convertido en el favorito del público. El espacio donde los famosos han convivido durante varias semanas cerrará sus puertas tras una entrega que ha generado alto interés mediático y una competencia constante.

Hasta el momento se sabe que la primera finalista es Mar Contreras, quien ya pasó de manera directa a la última etapa del concurso y se mantiene inmune a la nominación. En la más reciente gala, la cantante obtuvo el primer pase a la final después de completar una prueba especial.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México finalizará el domingo 5 de octubre de 2025. (Infobae México)

La dinámica, desarrollada en un escenario con temática submarina ficticia, requería buscar seis catálogos ocultos, permitiendo solo a quienes los localizaban continuar en la competencia. La actividad se organizó en distintas rondas, eliminando progresivamente a los participantes que no cumplían el objetivo.

Finalmente, Mar destacó por su desempeño y se aseguró un lugar entre los finalistas con el boleto dorado que encontró, consolidándose así como la primera aspirante confirmada para disputar el triunfo en la etapa decisiva del certamen.