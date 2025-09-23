Susana Zabaleta es abucheada por la prensa y la artista acusa misoginia: “Echarle la culpa a una mujer”

Videos muestran a Susana Zabaleta recibiendo abucheos de reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México (Cuartoscuro)

La difusión de videos en redes sociales que muestran a Susana Zabaleta recibiendo abucheos en el aeropuerto de la Ciudad de México ha intensificado el debate sobre la relación entre figuras públicas y la prensa de espectáculos.

En el material, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, se observa cómo la actriz y cantante es increpada por un grupo de reporteros que corean “¡prensa digna, prensa digna!” antes de despedirla con abucheos, una escena que ha generado reacciones encontradas tanto en el público como en el gremio periodístico.

La controversia no surgió de manera aislada. Días antes, Zabaleta y su pareja, el comediante Ricardo Pérez, protagonizaron un incidente con la prensa en el mismo aeropuerto.

Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Cotorrisa, YouTube)

Mientras los reporteros intentaban obtener declaraciones sobre la reciente presentación de Ángela Aguilar, la actriz tropezó y fue asistida por Pérez, quien reaccionó con molestia ante los cuestionamientos dirigidos a su pareja.

Posteriormente, el conductor de “La Cotorrisa” publicó en su canal una parodia de reconocidos periodistas junto a José Luis Slobotzky, lo que avivó la inconformidad del gremio de comunicación.

El lunes 22 de septiembre, al arribar a la capital mexicana procedente de Ajijic, Jalisco, donde había estado grabando una serie junto a su hija Elisabetha Gruener, Zabaleta se encontró con una protesta singular: los reporteros presentes optaron por no formular preguntas y, en cambio, manifestaron su descontento con consignas y abucheos.

Zabaleta califica el episodio como un acto de misoginia y defiende su carrera independiente de su pareja (Foto: @susanazabaleta, Instagram)

Según relató la propia artista en un video publicado en su cuenta de Instagram, aproximadamente 20 reporteros participaron en el acto. “Yo volteo y les dije: ‘guau, prensa digna, sí, todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice ‘prensa digna’, y me empezaron a abuchear”, explicó la intérprete en la grabación.

La actriz, con una actitud serena pero firme, calificó el episodio como un acto de misoginia. “Aquí y en todas partes del mundo a eso se le llama misoginia”, afirmó Zabaleta en su mensaje, subrayando que se trata de “echarle la culpa a una mujer”, en referencia a que la protesta de los reporteros estaría motivada por las críticas que Ricardo Pérez ha dirigido a la prensa de espectáculos.

“Todos queremos una prensa digna. Me empezaron a abuchear, señoras y señores, eso es misoginia, y no tengo la culpa de las millones y millones de vistas que tiene La Cotorrisa, eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja”

“Si tienen algo que decirle, díganselo a Ricardo”, puntualizó la artista en su publicación.

La actriz fue abucheada en el aeropuerto. (Crédito: Instagram susanazabaleta)

El trasfondo de la disputa se remonta a la reacción de Zabaleta ante preguntas sobre la actuación de Ángela Aguilar en un evento reciente. Un video difundido en redes sociales mostró una supuesta expresión de desagrado por parte de la actriz, lo que generó rumores y comentarios entre los internautas.

Al intentar evitar las preguntas sobre ese tema, Zabaleta tropezó y fue auxiliada por Pérez, quien expresó su descontento hacia los reporteros. La posterior parodia realizada por el comediante, en la que se burla de figuras reconocidas del periodismo de espectáculos, fue percibida como una falta de respeto y desencadenó la reacción colectiva del gremio.

Ricardo Pérez no ha emitido nuevas declaraciones tras la polémica parodia que molestó al gremio periodístico (Archivo)

Durante el encuentro en el aeropuerto, la artista respondió con determinación a las pocas preguntas que le dirigieron. Cuando un reportero le consultó si la polémica con Ricardo Pérez podría afectar su trayectoria, Zabaleta respondió: “Mi carrera con Ricardo no tiene nada que ver”, dejando claro su deseo de mantener su vida profesional separada de los conflictos personales o de pareja.