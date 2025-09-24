Ex amigo de Guana lo expone tras salir de La Casa de los Famosos: “Traidor, así eres en la vida real”

El Guana: expuesto en redes (Instagram)

El octavo eliminado de tercera temporada de La Casa de los Famosos México , Luis Rodríguez, mejor conocido como Guana, se está enfrentando a la realidad luego de pasar varias semanas encerrado.

Recientemente, se volvió viral el video de un supuesto ex amigo de Guana que lo expuso en redes sociales, donde lo acusó de ser traicionero y de deberle dinero.

En el clip, el joven explica: “Te sacaron de La Casa por traicionero, por dos caras, y malagradecido. Te felicito porque no te pusiste una máscara, fuiste en La Casa como eres en la vida real, sí me consta lo malagradecido, mala persona y bajo que eres”.

Según el ex amigo de Guana, se conocieron en la obra de teatro Hello, Dolly, y luego el ex habitante de La Casa de los Famosos le pidió ayuda para viajar y hacer audición para otra obra de teatro:

El joven denunció que el actor le debe dinero. (Crédito: TikTok/tuchismosadconfianza)

“Me hablaste a mí y me pediste dinero para hacer audición de Rent, te preste mil 500 de aquellos años, era buen dinero″.

El hombre aseguró que Guana nunca le pagó y que lo estuvo “manteniendo” durante un tiempo. De igual forma, contó que supuestamente, años más tarde, Guana le prestó 800 pesos a su ex pareja y que tres meses después lo expuso en redes por “no pagar”, cuando él debía una cantidad más grande.

También aseguró: “Yo sabía que me ponías apodos, que te burlabas de mí, como te burlabas de los del otro cuarto en La Casa, a escondidas”.

¿Guana ya vio el video? Tiene prohibidas las redes

El Guana fue eliminado. Foto: Captura de pantalla (Vix).

Al reencontrarse con el mundo exterior y después de más de 57 días de encierro en La Casa de los Famosos México 2025, Guana decidió mantenerse apartado de las redes sociales a su salida, revelando una medida tomada por recomendación de su equipo cercano y especialistas en salud mental.

El actor detalló su decisión en una entrevista en el programa matutino Hoy. En medio de una dinámica de preguntas rápidas organizada por Jorge Anzaldo en dicho matutino, Guana fue consultado sobre el mayor asombro experimentado al volver a tener contacto con el entorno digital y las redes sociales.

Guana contestó: “Fíjate que afortunadamente me quitaron las redes sociales del teléfono, no tengo por ahora,por dos semanas mínimo, me lo dijo mi manager, mi novia y mi psicóloga, y así lo haré“.