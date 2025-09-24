El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

El actor fue eliminado. (La Casa de los Famosos)

Las tensiones al interior de La Casa de los Famosos México 2025 alcanzaron un nuevo punto al confirmarse la eliminación de Guana, quien se convirtió en el octavo participante en abandonar el reality tras más de 57 días de convivencia.

Igual que otros habitantes eliminados, el actor ya está dando entrevistas y, como dicta la tradición, ya asistió al matutino Hoy, donde habló de su experiencia en el programa de televisión.

Como parte de las dinámicas del matutino, Jorge Anzaldo le hizo una serie de preguntas rápidas a Guana, entre ellas la de “¿Qué es lo que más te ha sorprendido que has visto en redes sociales?“.

Foto: Captura de pantalla (Vix).

Y es que, parte de la experiencia de ser eliminado de La Casa de los Famosos México, es reencontrarte con el mundo digital que te examinó durante el tiempo que estuviste dentro, aunque a veces sea duro y poco beneficioso para la salud mental.

Guana contestó: “Fíjate que afortunadamente me quitaron las redes sociales del teléfono, no tengo por ahora, por dos semanas mínimo, me lo dijo mi manager, mi novia y mi psicóloga, y así lo haré“.

Las primeras palabras de El Guana tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Tras los fuertes reclamos de Aldo de Nigris, la producción de Rosa María Noguerón tuvo que aceptar el error Crédito: Televisa

Durante la noche del domingo 21 de septiembre, fueron los votos del público los que determinaron la salida de El Guana.

Al despedirse, Guana expresó su sentir respecto a la experiencia dentro del show. “Me siento muy contento de todo lo que pasó allá adentro, me llevo una experiencia de vida, y lo que pasa en la casa, se queda en la casa”, declaró el actor. Destacó, además, que la dificultad para mantenerse en el juego estuvo marcada por la constante reconfiguración de las alianzas y el ambiente de incertidumbre con el que lidian los concursantes cada semana.

Una estrategia de apertura total marcó la trayectoria de Guana en la competencia. Según relató en una charla con Wendy Guevara, “Cuando entré a la casa decía ‘voy a jugar con todos, me voy a llevar con todos, voy a ser yo’...”. Sin embargo, a medida que la dinámica avanzaba y las divisiones se hacían más profundas, los cambios en la habitación asignada alteraron el panorama de sus relaciones internas y su capacidad para establecer alianzas fijas.

Las acusaciones de deslealtad por parte del Cuarto Noche surgieron como una de las polémicas decisivas de su estadía. Frente a estas críticas, Guana señaló que para él la situación tuvo otra perspectiva: “Si ellos vieron una realidad donde yo fui desleal, es muy respetable. De este lado, de los 3 que estábamos aquí, yo no lo vi como una deslealtad hacia nadie. Yo lo vi como una realidad y en la votación que yo hice... la hice en el momento y cambiando una estrategia. Porque ya no puedes planear”.