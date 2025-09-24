Carlos Rivera habría cancelado su visita a La Casa de los Famosos 3 tras ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco

El cantante recibió ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco. (Cuartoscuro)

Desde hace algunos días se comenzó a especular sobre el ingreso de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos México con el propósito de promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?

El nombre del cantante como nuevo visitante comenzó a sonar fuertemente en redes sociales, pues a lo largo de las semanas ha mostrado su apoyo incondicional a Dalílah Polanco, una de las integrantes que queda del ex ‘cuarto día’.

Carlos Rivera habría cancelado su participación en La Casa de los Famosos México. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Pese a que la producción no hizo su participación de manera oficial, los seguidores del reality show no dudaron en acudir a las redes sociales del cantante para manifestar su inconformidad, lo que ocasionó la cancelación de su participación.

Carlos Rivera cancela su visita a La Casa de los Famosos México tras ataques en su contra

Entre dimes y diretes sobre la participación del intérprete de “Recuérdame” en el programa 24/7, ‘Chamonic’, cuenta especializada en temas de farándula, dio a conocer que su visita fue cancelada por decisión de su equipo tras ataques en su contra.

“Carlos Rivera no irá a La Casa de los Famosos México. Él iba a entrar para promocionar el programa ¿Quién es la mascara?, pero como muchos saben, apoya a Dalílah, la cual ha estado siendo atacada en redes sociales y a consecuencia de eso han estado atacando a Carlos Rivera", se detalló en la publicación.

(Captura de pantalla)

A través de las instantáneas de la misma cuenta, se detalló que el equipo de Carlos Rivera no quiere que se perjudiquen sus nuevos proyectos por apoyar a la actriz de “La Familia P.Luche”.

“Dalílah ha estado siendo muy atacada en redes sociales, lo cual no favorece a Carlos Rivera, y menos a su nuevo proyecto, por lo que decidió él y su equipo que era mejor que no entrara. Dejaron a toda la producción lista”.

Usuarios cuestionan la amistad de Carlos Rivera y Dalílah Polanco

En medio de la intriga que ha generado la supuesta participación de Carlos Rivera en el reality show, diversos usuarios acudieron al Instagram del cantante para colocar mensajes relacionados con la amistad que tiene con Polanco.

(Captura de pantalla)

“Qué pena que un artista como tú esté apoyando a una persona que fue miembro de una secta”, “Listo para apoyar a tu amiga lady secta, prepárate para el hate que te va a caer cuando entres a la casa”, “Carlos, tú eres buena persona, no te imagino apoyando a una mujer como Dalílah” y “No puedo creer que estés apoyando a Dalílah Polanco”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su última publicación.