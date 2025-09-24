México

Carlos Rivera habría cancelado su visita a La Casa de los Famosos 3 tras ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco

La entrada del cantante al reality show estaría programada como parte de la promoción de la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?

Por Jazmín González

Guardar
El cantante recibió ataques en
El cantante recibió ataques en su contra por apoyar a Dalílah Polanco. (Cuartoscuro)

Desde hace algunos días se comenzó a especular sobre el ingreso de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos México con el propósito de promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?

El nombre del cantante como nuevo visitante comenzó a sonar fuertemente en redes sociales, pues a lo largo de las semanas ha mostrado su apoyo incondicional a Dalílah Polanco, una de las integrantes que queda del ex ‘cuarto día’.

Carlos Rivera habría cancelado su
Carlos Rivera habría cancelado su participación en La Casa de los Famosos México. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Pese a que la producción no hizo su participación de manera oficial, los seguidores del reality show no dudaron en acudir a las redes sociales del cantante para manifestar su inconformidad, lo que ocasionó la cancelación de su participación.

Carlos Rivera cancela su visita a La Casa de los Famosos México tras ataques en su contra

Entre dimes y diretes sobre la participación del intérprete de “Recuérdame” en el programa 24/7, ‘Chamonic’, cuenta especializada en temas de farándula, dio a conocer que su visita fue cancelada por decisión de su equipo tras ataques en su contra.

Carlos Rivera no irá a La Casa de los Famosos México. Él iba a entrar para promocionar el programa ¿Quién es la mascara?, pero como muchos saben, apoya a Dalílah, la cual ha estado siendo atacada en redes sociales y a consecuencia de eso han estado atacando a Carlos Rivera", se detalló en la publicación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

A través de las instantáneas de la misma cuenta, se detalló que el equipo de Carlos Rivera no quiere que se perjudiquen sus nuevos proyectos por apoyar a la actriz de “La Familia P.Luche”.

“Dalílah ha estado siendo muy atacada en redes sociales, lo cual no favorece a Carlos Rivera, y menos a su nuevo proyecto, por lo que decidió él y su equipo que era mejor que no entrara. Dejaron a toda la producción lista”.

Usuarios cuestionan la amistad de Carlos Rivera y Dalílah Polanco

En medio de la intriga que ha generado la supuesta participación de Carlos Rivera en el reality show, diversos usuarios acudieron al Instagram del cantante para colocar mensajes relacionados con la amistad que tiene con Polanco.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Qué pena que un artista como tú esté apoyando a una persona que fue miembro de una secta”, “Listo para apoyar a tu amiga lady secta, prepárate para el hate que te va a caer cuando entres a la casa”, “Carlos, tú eres buena persona, no te imagino apoyando a una mujer como Dalílah” y “No puedo creer que estés apoyando a Dalílah Polanco”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su última publicación.

Temas Relacionados

Carlos RiveraDalílah PolancoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoViXTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

IMSS niega hackeo a base de datos de pensionados: acusa uso indebido por parte de personal

Aunque el Instituto no dio una cifra sobre las personas afectadas, reportes periodísticos indican que podrían ser los datos de alrededor de 20 millones de personas

IMSS niega hackeo a base

¿Habrá clases este viernes 26 de septiembre? La SEP responde

La fecha más reciente de suspensión de actividades académicas fue el pasado martes 16 del presente mes

¿Habrá clases este viernes 26

Gonzalo Piovi revela a qué portero de la Liga MX le quiere hacer un gol

El lateral izquierdo estuvo cerca de salir en este mercado de fichajes y ahora se ha convertido en una jugador importante

Gonzalo Piovi revela a qué

Detienen a hombre que privó de la libertad a 17 personas extranjeras en Chihuahua

Entre las personas liberadas hay dos menores de edad

Detienen a hombre que privó

Línea A del Metro CDMX: confirman proyecto de remodelación para evitar inundaciones en el tramo Los Reyes - La Paz

Adrián Rubalcava explicó que están analizando una solución permanente para que usuarios no se vean afectados en temporada de lluvias

Línea A del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que privó

Detienen a hombre que privó de la libertad a 17 personas extranjeras en Chihuahua

Actividades del Cártel Sinaloa son para financiar terrorismo en EEUU, acusa fiscal Pam Bondi

Procesan a hombre que transportaba más de una tonelada de metanfetamina oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

Aseguramiento de “narcocampamento” y vehículos desencadena bloqueos en Zirahuén, en Michoacán

Autoridades confirman rescate de seis nayaritas en Quintana Roo, continúan búsqueda de tres personas más

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta el “insignificante” regalo

Esto cuesta el “insignificante” regalo que Nodal le habría dado a su hija Inti por su cumpleaños

Acusan a Alicia Villarreal de apropiarse de la canción “Te quedó grande la yegua”, uno de sus más grandes éxitos

Toy Story va por otra semana en cines de México por su 30 aniversario

Película “No nos moverán” representará a México en los Premios Oscar y Goya

¿Kendrick Lamar dio un concierto con lugares vacíos? Ésta fue la cantidad de personas que estuvieron en su show

DEPORTES

Gonzalo Piovi revela a qué

Gonzalo Piovi revela a qué portero de la Liga MX le quiere hacer un gol

¿Chivas se saltó la norma? El uniforme de Samir Inda desata controversia

Roy Jones Jr. aconseja a Canelo Álvarez retirarse tras derrota con Crawford

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026

Afición de Chivas celebra con memes el triunfo contra Necaxa y tunde a Fernando Gago tras abandonar al rebaño