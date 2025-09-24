México

Alumnos de CCH Sur realizan marcha silenciosa por la paz hacia Rectoría de la UNAM

Las y los estudiantes buscan justicia para su compañero asesinado el 22 de septiembre

Por Mariana L. Martínez

Estudiantes, familiares y docentes de
Estudiantes, familiares y docentes de la comunidad de CCH Sur colocaron un memorial para el alumno que fue asesinado. (Cuartoscuro)

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur se organizaron para marchar nuevamente hacia la torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Esta vez se trata de una movilización silenciosa por la paz, la protesta pacífica ocurre dos días después del asesinato de un menor de edad en dicho plantel.

Durante la protesta, los asistentes portaron pancartas y flores y se apostaron en la entrada del plantel, situado en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, bajo el lema “Marcha por la paz y cese de la violencia dentro de la UNAM”.

En la manifestación, también algunos jóvenes con el rostro cubierto elaboraron carteles, realizaron pintas y los colocaron en los muros de la institución.

Qué pasó con Lex Ashton, el presunto agresor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha iniciado una investigación por homicidio calificado y lesiones tras el ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), que resultó en la muerte de un estudiante menor de edad y lesiones a un trabajador.

El presunto responsable, Lex Ashton “N”, de 19 años, permanece hospitalizado bajo custodia policial, según informó la FGJ-CDMX.De acuerdo con el informe de la Fiscalía capitalina, el incidente se produjo cuando Lex Ashton “N” agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, en el estacionamiento del plantel, provocando su fallecimiento.

El reporte, difundido el 22 de septiembre, señala que tras el ataque, el agresor intentó huir y, al percatarse de que era seguido, se dirigió a un edificio dentro de la institución. En un intento por escapar, se lanzó desde un segundo piso, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Información en desarrollo*

