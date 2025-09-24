Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

(SSP Tamaulipas)

Sujetos armados atacaron a elementos de la Guardia Estatal cuando se encontraban realizando labores de patrullaje en la carretera Monterrey-Victoria, en el tramo del Ejido Laborcitas de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad informó que los elementos de seguridad respondieron a la agresión armada y, como resultado del intercambio de balas, uno de los agentes fue lesionado.

El elemento fue trasladado para recibir la atención médica correspondiente, por lo que se realizaron patrullajes en la zona y la posterior persecución de los posibles agresores.

Horas más tarde se informó que los civiles armados se trasladaban a bordo de dos vehículos, los cuales fueron localizados y posteriormente asegurados.

“Se informa que con apoyo de tecnología y en coordinación interinstitucional, se llevaron a cabo persecuciones y recorridos que permitieron el aseguramiento de dos camionetas tipo pick up, una color blanco en el Ejido Laborcitas, y otra de color negro en el Ejido San Cayetano”, detalló la Vocería Estatal.

Guardia Estatal de Tamaulipas. Foto: @SSP_GobTam

Los dos civiles detenidos fueron identificados como Miguel “N” y José “N”, de quienes no se precisó edad. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con lo asegurado para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

Vehículo militar choca y deja al menos 14 heridos

El pasado 9 de septiembre se registró un accidente automovilístico en Ciudad Victoria en la que se vio involucrado un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el que al menos 14 personas resultaron lesionadas.

La Vocería de Seguridad informó que el accidente ocurrió en el cruce del Libramiento Naciones Unidas con la carretera Soto la Marina.

Enfrentamientos entre crimen organizado y fuerzas de seguridad mantienen en alerta a Michoacán. Credito:cuartoscuro

El vehículo oficial de la Defensa trasladaba a personas detenidas y personal militar, cuando chocó con una camioneta y una motocicleta que se encontraban en el lugar.

Medios locales reportaron que el accidente ocurrió cuando colisionaron el camión militar y una camioneta Ford Escape, lo que involucró a un motociclista que se encontraba estacionado.

Como resultado del accidente se reportaron 11 personas lesionadas del vehículo de la Defensa, así como 3 heridos de los autos particulares.

Entre los hechos violentos que ha registrado el estado recientemente también se encuentra el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, quien se trasladaba a bordo de su vehículo en el Bulevar Hidalgo de la ciudad de Reynosa cuando fue atacado a tiros y posteriormente su auto incendiado el pasado 4 de agosto.

Las autoridades reconocieron la muerte de una persona, presumiblemente un servidor público de nivel federal. Créditos: Redes sociales.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el asesinato de Vázquez Reyna estaría vinculado con la detención de integrantes de un grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que permitió el aseguramiento de más de dos millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas.

Por este hecho fue detenido Jaret Roberto N", identificado como integrante de la facción de “Los Metros” del Cártel del Golfo y uno de los presuntos responsables del asesinato del delegado.