Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Los militares sufrieron un choque automovilistico. Credito:cuartoscuro

Un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se vio involucrado en un accidente automovilístico en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que al menos 14 personas resultaron lesionadas.

El hecho fue reportado por la Vocería de Seguridad Tamaulipas, la cual informó que el accidente se registró la tarde de este martes 9 de septiembre en el cruce del Libramiento Naciones Unidas con la carretera Soto la Marina.

En el choque se vio involucrado un vehículo oficial de la Defensa que trasladaba personas detenidas y personal militar, así como una camioneta y una motocicleta.

De acuerdo con reportes de medios locales, fue el choque del camión militar contra la camioneta Ford Escape lo que desencadenó una colisión en la que se vio afectado un motociclista que se encontraba estacionado.

Como resultado del accidente se reportaron 11 lesionados del vehículo de la Defensa, quienes se encuentran fuera de peligro, así como 3 heridos de los automóviles particulares que tampoco se encuentran en peligro.

Los 14 lesionados fueron atendidos en el sitio por los cuerpos de auxilio y trasladados a hospitales para recibir atención médica.

La Vocería de Seguridad detalló que se llevarán a cabo los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades del choque múltiple.

Personal del Ejercito Mexicano y de la Guardia Nacional en Michoacán (México). EFE/Iván Villanueva

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió el pasado miércoles 3 de septiembre en Baja California, en el que un vehículo militar de la Defensa volcó cuando circulaba por la carretera Ensenada-San Felipe, a la altura del poblado Ojos Negros, lo que dejó un militar fallecido y al menos 25 heridos.

De acuerdo con el Semanario Zeta, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas cuando el vehículo circulaba por el kilómetro 25 de la carretera, en las inmediaciones del Rancho Aguacaliente.

Servicios de emergencias acudieron al sitio luego de que una llamada al número de emergencias 911 los alertara por la volcadura de la unidad.

Como resultado de esta volcadura se reportó la muerte de un elemento del Ejército Mexicano, así como 25 militares heridos del 67 Batallón de Infantería.

Al sitio llegaron autoridades (Facebook/Noticias B.C)

Reportes señalan que entre los lesionados dos se encontraban en estado de salud delicado y uno más sufrió heridas que no ponían en riesgo su vida.

Los lesionados recibieron atención médica en el sitio y, posteriormente, fueron trasladados a distintos hospitales de la región.

Respecto a las causas del siniestro ninguna autoridad emitió una versión oficial sobre los hechos. Sin embargo, de manera extraoficial se detalló que podría haberse tratado de un choque de la unidad militar con otro vehículo.