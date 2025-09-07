México

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

El fiscal general de la República aseguró que el asesinato del funcionario ocurrió tras decomiso de más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa

Por Aranza Estrada

Guardar
Las primeras hipótesis del caso
Las primeras hipótesis del caso ha llevado a que las autoridades de la FGR desplegaran un equipo especial que buscará evidencias "negocio por negocio" | Jovani Pérez / Infobae México

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ocurrido el 4 de agosto, estaría vinculado con la detención de integrantes de un grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta línea de investigación apunta a que el homicidio fue una reacción a las acciones emprendidas por las autoridades contra el crimen organizado.

En conferencia de prensa, Gertz Manero estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el almirante de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. El fiscal explicó que gracias a una detención en San Luis Potosí, los elementos de seguridad lograron ubicar el sitio donde se almacenaba combustible robado en Reynosa, logrando incautar más de dos millones de litros de hidrocarburo.

“Encontramos el lugar, lo aseguramos, se encontraron más de dos millones de litros y en ese contexto fue donde fue sacrificado el representante nuestro. No tiene nada que ver con esto”, declaró el fiscal, al aclarar que la ejecución del delegado ocurrió en medio de estas operaciones, pero que no estuvo vinculada directamente al decomiso de 10 millones de combustible, en marzo.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Ernesto Cuitláhuac Vázquez ReynaTamaulipasCJNGReynosaHuachicolNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Mariana Rodríguez y la maternidad: fotos de la influencer en evento político con su bebé generan polémica en redes

La influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, es señalada de ejercer privilegios

Mariana Rodríguez y la maternidad:

Gertz Manero detalla cooperación con EEUU tras aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico

El aseguramiento de combustible tuvo lugar en marzo de este año, hay 14 detenidos

Gertz Manero detalla cooperación con

Harfuch confirma aseguramiento de propiedades tras decomiso de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon

La investigación sobre el origen del combustible incautado apunta principalmente a empresarios, según autoridades

Harfuch confirma aseguramiento de propiedades

Camila Fernández en la cuarta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

La nieta de Vicente Fernández será parte de esta gala

Camila Fernández en la cuarta

Ricardo Salinas Pliego sugiere que comercios rechacen pagos con Tarjeta del Bienestar

El empresario, una de las voces más críticas contra el oficialismo, reaccionó a denuncias de beneficiarios contra algunos comercios

Ricardo Salinas Pliego sugiere que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revela Harfuch nombres de empresarios,

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

ENTRETENIMIENTO

Mariana Rodríguez y la maternidad:

Mariana Rodríguez y la maternidad: fotos de la influencer en evento político con su bebé generan polémica en redes

Camila Fernández en la cuarta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: Dalílah Polanco podría abandonar el reality

El llamado a la libertad de Residente que estremeció a 180 mil en el Zócalo de la CDMX

Este es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 7 de septiembre, tras sufrir aparatosa caída en La Casa de los Famosos México 3

DEPORTES

Charros vs Diablos: dónde y

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB