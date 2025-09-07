Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Las primeras hipótesis del caso ha llevado a que las autoridades de la FGR desplegaran un equipo especial que buscará evidencias "negocio por negocio" | Jovani Pérez / Infobae México

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ocurrido el 4 de agosto, estaría vinculado con la detención de integrantes de un grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta línea de investigación apunta a que el homicidio fue una reacción a las acciones emprendidas por las autoridades contra el crimen organizado.

En conferencia de prensa, Gertz Manero estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el almirante de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. El fiscal explicó que gracias a una detención en San Luis Potosí, los elementos de seguridad lograron ubicar el sitio donde se almacenaba combustible robado en Reynosa, logrando incautar más de dos millones de litros de hidrocarburo.

“Encontramos el lugar, lo aseguramos, se encontraron más de dos millones de litros y en ese contexto fue donde fue sacrificado el representante nuestro. No tiene nada que ver con esto”, declaró el fiscal, al aclarar que la ejecución del delegado ocurrió en medio de estas operaciones, pero que no estuvo vinculada directamente al decomiso de 10 millones de combustible, en marzo.

Información en desarrollo...