México

Luisa Alcalde responde a señalamientos de Alito Moreno tras acusar a AMLO de encabezar cártel en Tabasco

El dirigente del PRI dijo haber presentado una denuncia en la DEA y el FBI en contra del senador Adán Augusto López

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Luisa María Alcalde salió en
Luisa María Alcalde salió en defensa del expresidente López Obrador. (Foto: @MarinadelPilar)

La tarde de este 23 de septiembre de 2025, luego de que Alejandro Moreno Cárdenas líder nacional del PRI arremetiera en contra de distintos políticos de Morena desde el Senado de la República y ante medios de comunicación, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, contestó de manera a través de su cuenta personal de X.

Ante las acusaciones presentadas por Moreno Cárdenas está la supuesta vinculación de Andrés Manuel López Obrador como el jefe de “El Cártel de Macuspana”, la morenista respondió, “por más inventos, ocurrencias y mentiras que propaguen, la gente sabe que el Presidente AMLO fue quien transformó para bien la historia de este país. Por eso su legado vive y vivirá en el corazón del pueblo de México”.

Ante los mensajes del dirigente del tricolor como: “la infiltración del crimen organizado en el Gobierno de MORENA se permitió desde los más altos niveles del poder”, la exsecretaria de Gobernación señaló, “el león cree que todos son de su condición”.

Luisa Alcalde calificó a Moreno Cárdenas como “desesperado y consumido por su ambición”, aseguró que es incapaz de “reconocer su realidad”, agregó: “Increíble que uno de los políticos más corruptos y desprestigiados del país venga con esta cantaleta”.

Alito Moreno acusa a Andrés Manuel López Obrador de encabezar el "Cártel de Macuspana". (Crédito: X/@senadomexicano)

Morena contesta a Alejandro Moreno por acusación que incluye a políticos en “El Cártel Macuspana”

Por su parte, en las cuentas oficiales del partido de Morena también se le dio respuesta a los señalamientos de priista, en donde también incluye a políticos morenistas como los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Sonora, Alfonso Durazo.

Seguidos por el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda, sus dos sobrinos relacionados al huachicol fiscal; al senador Adán Augusto López Hernández, al exsecretario de seguridad en Tabasco, Hernán “N”; al extitular de SEGALMEX, Ignacio Ovalle.

La información compartida por Moreno Cárdenas alcanza tres hijos de AMLO: “Andy”, José Ramón y “Bobby” López Beltrán; además, señala como financiadores de campaña a Sergio Carmona y Mario Delgado.

Por esta razón, desde la cuenta en X del partido oficialista se dijo que estos señalamientos son “a falta de proyecto, respaldo popular y autoridad moral, a Alito Moreno sólo le queda mentir, mentir y mentir”.

“Es un típico priista que solo sabe hacer política con dinero, transas y tráfico de influencias, que siempre recurrirá a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”, acusó el partido de Morena, cuestionando también su credibilidad.

Temas Relacionados

Luisa AlcaldeAlito MorenoAMLOTabascoPRIMorenaAdán Augusto LópezDEAFBImexico-noticias

Más Noticias

“El gobierno federal no protege a ninguna persona involucrada en corrupción”: Rosa Icela Rodríguez ante diputados

“Cada quien, desde la posición o responsabilidad que tiene, ocupa o que ocupó, deberá responder por sus actos ante la ley y ante el pueblo”, dijo en su comparecencia

“El gobierno federal no protege

Santiago Giménez anota en la Coppa de Italia y rompe sequía goleadora con el Milán

El delantero mexicano terminó su racha sin anotaciones y fue clave en el triunfo rossonero en la segunda ronda del torneo italiano

Santiago Giménez anota en la

Ataque armado contra escoltas asignados a la hija de Rocha Moya deja heridos y un autobús baleado en Culiacán

La agresión contra agentes fue confirmada por la Secretaría de Seguridad estatal

Ataque armado contra escoltas asignados

Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

La película de terror volverá a ser proyectada antes de la llegada de la serie ‘Bienvenidos a Derry’

Arranca preventa de boletos en

¿Cuál es el tipo de cigarro más vendido en México?

Empresas internacionales controlan la mayoría de las ventas legales

¿Cuál es el tipo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch se reúne con Rocha

Harfuch se reúne con Rocha Moya en Sinaloa y destaca reducción de homicidios por guerra de Chapitos y Mayos

Vinculan a proceso a “El Pepino”, presunto integrante de Los Escorpiones del Cártel del Golfo

Fiscalía de la CDMX revela cómo fue que los músicos colombianos B-King y Regio Clown llegaron al Estado de México

Hernán Bermúdez Requena comparece ante juez en audiencia: determinarán si será vinculado a proceso

¿Quién es Gabriela Ortega Molina? Esto se sabe sobre la alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Arranca preventa de boletos en

Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón bromea con besarse con Aldo y las redes estallan

Itatí Cantoral revela que productores no la querían contratar por convertirse en mamá: “Embarazada o recién parida”

Joanna Vega Biestro explota contra la productora de La Casa de los Famosos 3 por supuesto error en la salida de Guana

Mamá de Aarón Mercury llama “chismoso” al periodista que aseguró que su hijo tuvo una relación con Wendy Guevara

DEPORTES

¿Cómo quedará el Cruz Azul

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Querétaro de la Liga MX?

Nacho Beristáin sorprende y reconoce a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford: “Es histórico también”

San Luis vs América: IA revela al ganador del encuentro

Estadio Azteca anuncia pre registro para los dueños de palcos y así conservar su lugar en la Copa Mundial 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Querétaro de la jornada 10?