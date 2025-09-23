Luisa Alcalde responde a señalamientos de Alito Moreno tras acusar a AMLO de encabezar cártel en Tabasco

Luisa María Alcalde salió en defensa del expresidente López Obrador. (Foto: @MarinadelPilar)

La tarde de este 23 de septiembre de 2025, luego de que Alejandro Moreno Cárdenas líder nacional del PRI arremetiera en contra de distintos políticos de Morena desde el Senado de la República y ante medios de comunicación, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, contestó de manera a través de su cuenta personal de X.

Ante las acusaciones presentadas por Moreno Cárdenas está la supuesta vinculación de Andrés Manuel López Obrador como el jefe de “El Cártel de Macuspana”, la morenista respondió, “por más inventos, ocurrencias y mentiras que propaguen, la gente sabe que el Presidente AMLO fue quien transformó para bien la historia de este país. Por eso su legado vive y vivirá en el corazón del pueblo de México”.

Ante los mensajes del dirigente del tricolor como: “la infiltración del crimen organizado en el Gobierno de MORENA se permitió desde los más altos niveles del poder”, la exsecretaria de Gobernación señaló, “el león cree que todos son de su condición”.

Luisa Alcalde calificó a Moreno Cárdenas como “desesperado y consumido por su ambición”, aseguró que es incapaz de “reconocer su realidad”, agregó: “Increíble que uno de los políticos más corruptos y desprestigiados del país venga con esta cantaleta”.

Alito Moreno acusa a Andrés Manuel López Obrador de encabezar el "Cártel de Macuspana". (Crédito: X/@senadomexicano)

Morena contesta a Alejandro Moreno por acusación que incluye a políticos en “El Cártel Macuspana”

Por su parte, en las cuentas oficiales del partido de Morena también se le dio respuesta a los señalamientos de priista, en donde también incluye a políticos morenistas como los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Sonora, Alfonso Durazo.

Seguidos por el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda, sus dos sobrinos relacionados al huachicol fiscal; al senador Adán Augusto López Hernández, al exsecretario de seguridad en Tabasco, Hernán “N”; al extitular de SEGALMEX, Ignacio Ovalle.

La información compartida por Moreno Cárdenas alcanza tres hijos de AMLO: “Andy”, José Ramón y “Bobby” López Beltrán; además, señala como financiadores de campaña a Sergio Carmona y Mario Delgado.

Por esta razón, desde la cuenta en X del partido oficialista se dijo que estos señalamientos son “a falta de proyecto, respaldo popular y autoridad moral, a Alito Moreno sólo le queda mentir, mentir y mentir”.

“Es un típico priista que solo sabe hacer política con dinero, transas y tráfico de influencias, que siempre recurrirá a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”, acusó el partido de Morena, cuestionando también su credibilidad.