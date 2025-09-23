México

La Casa de los Famosos México: inicia la prueba para conocer al primer finalista

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

En pocas líneas:

    05:18 hsHoy

    En las últimas rondas se enfrentaron Dalílah, Mar y Alexis Ayala. Siendo los integrantes del cuarto Noche quienes pasaron a la recta final.

    05:17 hsHoy

    Shiky, Aldo de Nigris y Abelito pierden la oportunidad de seguir compitiendo al no hallar los catálogos correspondientes.

    05:00 hsHoy

    Los habitantes comenzaron la prueba donde tuvieron que elegir un cofre donde hallarían un catálogo de la marca patrocinadora para seguir en la competencia por el boleto dorado. El primero en perder la oportunidad fue Aarón Mercury.

    04:45 hsHoy

    El jardín de la casa se transformó en un mundo marino para la dinámica donde se jugará la prueba para saber quién será el primer finalista de la temporada.

    (Captura de pantalla YouTube)
    (Captura de pantalla YouTube)

