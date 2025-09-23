Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025

Los siete concursantes que permanecen en el reality se enfrentaron en una prueba cardiaca. (Infobae México)

En la edición más reciente de La Casa de los Famosos México 2025, uno de los momentos de mayor tensión se vivió la noche del lunes 22 de septiembre, cuando Mar Contreras se convirtió en el primer finalista al obtener el ansiado boleto dorado, un pase directo a la gran final del reality. Este desenlace formó parte de una prueba especial celebrada casi al cierre de más de 57 días de convivencia entre las celebridades participantes.

La dinámica, ambientada en un escenario de fantasía submarina, desafió a los habitantes a localizar seis catálogos ocultos. Solo quienes lograron encontrarlos pudieron avanzar de ronda. El formato consistió en rondas sucesivas de eliminación en las que los concursantes que no cumplían con el objetivo quedaban fuera de la carrera por el boleto dorado.

En la ronda final solo quedó Alexis Ayala y Mar Contreras. (Captura de pantalla YouTube)

Entre los siete concursantes que permanecían en la casa —Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Shiky y la propia Mar Contreras— el primero en quedar eliminado fue Aarón Mercury. La competencia siguió su curso con la salida de Shiky en la fase siguiente. Luego, Aldo de Nigris tampoco logró continuar, seguido por Abelito y más adelante por Dalílah Polanco, reduciéndose progresivamente la contienda hasta que solo quedaban dos finalistas.

En la etapa decisiva, la tarea se centró en la búsqueda del boleto dorado oculto, cuyo hallazgo representaba la clasificación directa a la gran final del programa. Finalmente, el exintegrante de “Solo para muejres” y Contreras seleccionaron un cofre cada uno, el cual abrieron al mismo tiempo para revelar lo que guarda en su interiro.

Al destaparlos a la cuenta de tres, el triunfo se lo llevó Mar Contreras, quien gracias a esta victoria aseguró su presencia en la ronda definitiva del reality, incrementando la expectativa en torno a quiénes la acompañarán en la última gala.

Mar Contreras encontró el preciado boleto dorado y así se convirtió en la primer finalista de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

“Estoy temblando... Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo, se los dije”, se escuchó decir muy sorprendida. A continuación se acercó Galilea Montijo para felicitar a la actriz y pidió al resto de los habitantes que se abrazaran para festejar: “¡Primera finalista! Vengan vamos a festejar... Muy bien Mar, muy bien jugado”.

De esta manera, la actriz se cuela oficialmente a la última semana del reality show donde el público decidirá al ganador absoluto de los 4 millones de pesos.

Con este resultado, los concursantes se prepara para afrontar las últimas competencias por los restantes lugares en la final.