México

Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025

Los siete concursantes que permanecen en el reality se enfrentaron en una prueba cardiaca

Por Cinthia Salvador

Guardar
Los siete concursantes que permanecen
Los siete concursantes que permanecen en el reality se enfrentaron en una prueba cardiaca. (Infobae México)

En la edición más reciente de La Casa de los Famosos México 2025, uno de los momentos de mayor tensión se vivió la noche del lunes 22 de septiembre, cuando Mar Contreras se convirtió en el primer finalista al obtener el ansiado boleto dorado, un pase directo a la gran final del reality. Este desenlace formó parte de una prueba especial celebrada casi al cierre de más de 57 días de convivencia entre las celebridades participantes.

La dinámica, ambientada en un escenario de fantasía submarina, desafió a los habitantes a localizar seis catálogos ocultos. Solo quienes lograron encontrarlos pudieron avanzar de ronda. El formato consistió en rondas sucesivas de eliminación en las que los concursantes que no cumplían con el objetivo quedaban fuera de la carrera por el boleto dorado.

En la ronda final solo
En la ronda final solo quedó Alexis Ayala y Mar Contreras. (Captura de pantalla YouTube)

Entre los siete concursantes que permanecían en la casa —Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Shiky y la propia Mar Contreras— el primero en quedar eliminado fue Aarón Mercury. La competencia siguió su curso con la salida de Shiky en la fase siguiente. Luego, Aldo de Nigris tampoco logró continuar, seguido por Abelito y más adelante por Dalílah Polanco, reduciéndose progresivamente la contienda hasta que solo quedaban dos finalistas.

En la etapa decisiva, la tarea se centró en la búsqueda del boleto dorado oculto, cuyo hallazgo representaba la clasificación directa a la gran final del programa. Finalmente, el exintegrante de “Solo para muejres” y Contreras seleccionaron un cofre cada uno, el cual abrieron al mismo tiempo para revelar lo que guarda en su interiro.

Al destaparlos a la cuenta de tres, el triunfo se lo llevó Mar Contreras, quien gracias a esta victoria aseguró su presencia en la ronda definitiva del reality, incrementando la expectativa en torno a quiénes la acompañarán en la última gala.

Mar Contreras encontró el preciado
Mar Contreras encontró el preciado boleto dorado y así se convirtió en la primer finalista de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

“Estoy temblando... Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo, se los dije”, se escuchó decir muy sorprendida. A continuación se acercó Galilea Montijo para felicitar a la actriz y pidió al resto de los habitantes que se abrazaran para festejar: “¡Primera finalista! Vengan vamos a festejar... Muy bien Mar, muy bien jugado”.

De esta manera, la actriz se cuela oficialmente a la última semana del reality show donde el público decidirá al ganador absoluto de los 4 millones de pesos.

Con este resultado, los concursantes se prepara para afrontar las últimas competencias por los restantes lugares en la final.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMMar Contrerasmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: Mar Contreras es la primera en pasar a la final

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 23 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Lluvia o calor: revisa cuál

UNAM brinda apoyo legal a víctimas tras ataque de Lex Ashton en CCH Sur y anuncia revisión de protocolos

La máxima casa de estudios confirmó que el trabajador herido ya fue dado de alta

UNAM brinda apoyo legal a

Pipa de PEMEX cae en grieta en la alcaldía Iztacalco

El vehículo de carga permaneció atorado frente a una estación de Metrobús

Pipa de PEMEX cae en

Se registra sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Pinotepa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan los últimos mensajes que

Revelan los últimos mensajes que envió el venezolano Tyron Paredes Gamboa antes de desaparecer en el Estado de México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Mar Contreras es la primera en pasar a la final

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Fuerza Regida inunda el ranking de las 10 canciones más sonadas en Apple México

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, envía condolencias a la familia: “Difícil en el ámbito personal”

Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025