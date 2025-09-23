Así reaccionó Mar Contreras tras llegar a la final de La Casa de los Famosos México

La actriz se convirtió en la primera finalista del reality show al obtener el boleto dorado. (La Casa de los Famosos México)

Una explosión de emociones marcó la noche en que Mar Contreras se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos México, conquistando su lugar en la última etapa del concurso. la actriz rompió en llanto tras caer en cuenta de la noticia.

El ambiente del reality alcanzó su punto máximo durante la noche del lunes 22 de septiembre cuando Contreras emergió como la primera finalista de la actual edición, tras superar a seis rivales en una intensa prueba de eliminación.

En el reality, que acumula ya casi dos meses de convivencia, los siete participantes restantes se enfrentaron a un reto ambientado en un mundo submarino, donde debieron encontrar seis catálogos ocultos para avanzar de ronda.

Los participantes tuvieron que elegir cofres al azar hasta hallar el boleto dorado. (Captura de pantalla YouTube)

La dinámica, cargada de tensión, eliminó sucesivamente a Aarón Mercury, Shiky, Aldo de Nigris, Abelito y Dalílah Polanco, dejando solo a Alexis Ayala y Contreras para la etapa final. En ese momento decisivo, ambos eligieron y abrieron cofres simultáneamente, pero solo uno contenía el esperado pase dorado.

“Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo, se los dije”, exclamó Contreras, demostrando su incredulidad y emoción al obtener la victoria.

Al pronunciarse oficialmente su nombre como finalista, la emoción de Mar Contreras se volvió contagiosa con sus compañeros. En el instante preciso, la participante alzó las manos y, visiblemente emocionada, no contuvo el llanto al recibir la felicitación de su equipo, quienes rápidamente la rodearon para festejar junto a ella.

Posteriormente Mar pasó al confesionario para platicar con La Jefa. “En el fondo de mi corazón si me lo imaginaba pero siempre he sido una persona que tiene los pies en la tierra y se emociona hasta que ese momento llega. Lo deseaba con todo mi corazón”, confesó.

“Las cosas pasan por algo y yo había estado pidiendo un proyecto como este. He aprendido tantas cosas en el camino de mí, de cómo relacionarme, de valorar... Reconocer que hay que seguir el instinto y los sueños”, aseguró. “Si estoy aquí es por algo”.

La actriz le dedicó su triunfo a sus padres e hijos. (Captura de pantalla YouTube)

En cuestión de segundos, Mar rompió en llanto al revelar que le dedicaba el triunfo conseguido a sus padres, quienes habrían fallecido hace algunos en la pandemia. “A mis papás, obviamente y a mis hijos que están luchando con todo que estar sin ellos también me ha costado mucho. Y también a mí por tomar el riesgo y no tener miedo”.

Así, Mar Contreras se aseguró un lugar en la gala final, donde el público elegirá al ganador del premio de 4 millones de pesos. El resto de los habitantes disputarán las últimas competencias por los boletos restantes a la gran final.