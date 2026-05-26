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Procesan a regidor de Ahome por violencia familiar, enfrenta el juicio en libertad y le prohíben salir de Sinaloa

El regidor José Trinidad “N” enfrenta medidas cautelares tras ser acusado formalmente por su expareja de agresiones físicas y psicológicas

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El regidor José Trinidad “N” enfrenta medidas cautelares tras ser acusado formalmente por su expareja de agresiones físicas y psicológicas.
El regidor José Trinidad “N” enfrenta medidas cautelares tras ser acusado formalmente por su expareja de agresiones físicas y psicológicas.

Un juez de control vinculó a proceso al regidor del Ayuntamiento de Ahome, José Trinidad “N”, por el delito de violencia familiar. La audiencia se celebró en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Norte y quedó registrada bajo la causa penal 445/26.

El funcionario municipal enfrentará el proceso en libertad. Sin embargo, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento judicial en su contra.

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Medidas cautelares por un mes

La autoridad judicial impuso un conjunto de medidas cautelares con vigencia de un mes, plazo fijado para la investigación complementaria. Entre las restricciones figuran la prohibición de salir del estado de Sinaloa, la obligación de presentación periódica ante el juzgado y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, los ofendidos y los testigos.

El incumplimiento de cualquiera de estas restricciones podría derivar en la detención del regidor e ingreso al penal de Goros Dos, según lo establecido en la resolución.

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El regidor José Trinidad “N” enfrenta medidas cautelares tras ser acusado formalmente por su expareja de agresiones físicas y psicológicas.
El regidor José Trinidad “N” enfrenta medidas cautelares tras ser acusado formalmente por su expareja de agresiones físicas y psicológicas.

Dos diferimientos antes de la audiencia

La audiencia inicial tuvo que posponerse en dos ocasiones antes de concretarse este lunes en las instalaciones del Poder Judicial en la zona norte de Sinaloa. Los retrasos generaron inconformidad pública entre los familiares de la denunciante, quienes acusaron lentitud en el aparato de justicia y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esos mismos familiares exigieron la separación inmediata del cargo del regidor, al argumentar que su posición dentro del Cabildo no debía interferir con el avance del caso.

La denuncia de Valeria “N”

De acuerdo con los hechos, la carpeta de investigación se abrió a partir de la denuncia presentada por Valeria “N”, expareja sentimental del imputado. Según el expediente, los hechos de violencia física y psicológica habrían ocurrido el 6 de junio de 2025, durante el tiempo en que ambos estuvieron casados.

El caso concentró la atención política en el municipio de Ahome por la investidura del acusado, integrante de la bancada de Morena en el Cabildo.

El regidor José Trinidad “N” enfrenta medidas cautelares tras ser acusado formalmente por su expareja de agresiones físicas y psicológicas.
El regidor José Trinidad “N” enfrenta medidas cautelares tras ser acusado formalmente por su expareja de agresiones físicas y psicológicas.

El silencio del regidor

Previo al inicio de la audiencia, medios de comunicación solicitaron una entrevista a José Trinidad “N”. Sin embargo, el funcionario se negó a responder cualquier pregunta sobre su situación legal y su continuidad en el cargo.

Tras la vinculación a proceso, el regidor tampoco emitió una postura pública adicional, debido a que su hermetismo se mantuvo durante toda la jornada judicial.

La investigación continúa su curso, en espera de que se determinen las medidas legales definitivas para el funcionario imputado.

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