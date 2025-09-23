México

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, envía condolencias a la familia: “Difícil en el ámbito personal”

La tragedia que cobró la vida de Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros ha generado conmoción en la industria televisiva, mientras las autoridades continúan investigando las causas del lamentable suceso

Por Armando Guadarrama

El fallecimiento de Débora Estrella conmociona al periodismo de Monterrey tras accidente aéreo (Redes sociales)

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella generó una profunda conmoción en el ámbito periodístico de Monterrey, especialmente por el vínculo personal que la unía a José Luis García, presentador de Nmás Monterrey.

La tragedia, ocurrida el sábado 20 de septiembre, cobró relevancia no solo por el accidente aéreo en el Parque Industrial Ciudad Mitras, sino también por el hecho de que García, sin saberlo en un primer momento, reportó la muerte de su exesposa en directo.

El accidente, que tuvo lugar en el municipio de García, provocó la muerte de dos personas: Débora Estrella, conductora de noticias de Grupo Multimedios, y el piloto Bryan Ballesteros.

Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, informaron que los reportes preliminares descartaban una falla mecánica en la aeronave, aunque las investigaciones continuaban bajo la supervisión de la Fiscalía de Nuevo León.

José Luis García informa en directo la muerte de su exesposa Débora Estrella en Nmás Monterrey (Nmás, YouTube)

El domingo, los cuerpos de las víctimas fueron recuperados en las inmediaciones del río Pesquería, y la zona quedó bajo resguardo oficial.

La mañana del lunes, José Luis García enfrentó el reto de informar a la audiencia sobre el fallecimiento de su exesposa. Al iniciar el noticiario matutino, reconoció la dificultad de la situación y reafirmó su compromiso profesional:

“Evidentemente, (fue) un fin de semana difícil en el ámbito personal. Les agradezco la confianza que nos permite de poder externar la situación que, sin duda, fue muy fuerte este fin de semana. Sigo sin creerlo y seguimos sin creerlo. Y hoy le tengo que informar, como es el compromiso con usted todos los días”, expresó García al aire en Nmás Monterrey.

Posteriormente, presentó una cápsula informativa sobre el accidente, los avances de la investigación y los servicios funerarios de la presentadora.

Autoridades descartan falla mecánica en el accidente que costó la vida a Débora Estrella y Bryan Ballesteros (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

La tarde del lunes 22 de septiembre, José Luis García reapareció en el Noticiario Vespertino de ABC Noticias para expresar públicamente sus condolencias a la familia de su exesposa. En ese espacio, García manifestó:

“Este trágico accidente aéreo. Una historia difícil por mi cercanía, sin duda en relación, en su momento, personal con la familia Estrella Garza, a quien le mando mis condolencias esta tarde y desgraciadamente ocurre este accidente en la avioneta que hemos estado aquí platicando con usted desde el sábado por la tarde. La familia Estrella Garza, a quien tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años, están pasando un momento muy muy difícil en este momento, en este instante y por eso el darnos la oportunidad de saludarlos. Igual a la familia de Bryan Ballesteros, este joven piloto que falleció en este accidente acá en el municipio de García, en una historia muy difícil en el ámbito personal, pero aquí estamos con el compromiso de llevarle la información todos los días y platicar con usted”.

García envió unas palabras a la familia Estrella Garza durante el Noticiario Vespertino (ABC Noticias)

La cobertura de este suceso puso de relieve no solo la dimensión humana detrás de la noticia, sino también el profesionalismo de José Luis García al informar sobre una tragedia que lo afectó de manera directa.

¿Por qué recomiendan beber agua

Cómo preparar una mascarilla de

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima en Acapulco de Juárez:

Clima en México: la previsión
