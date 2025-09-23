México

Estudiante de CCH Sur denuncia amenazas y clima de inseguridad tras reciente asesinato el plantel | Video

Ante el incidente violento registrado en la escuela, un estudiante difundió un video en el señala a las autoridades por no tomar medidas al respecto

Por Alejandra Zúñiga

Este es el CCH que
Este es el CCH que pide más aciertos para entrar Crédito: Wikimedia Commons / Halcon.0

El Colegio de Ciencias de Humanidades (CCH) Sur fue escenario de una agresión violenta luego de que un estudiante lesionara a su compañero con un arma blanca, incidente que resultó en la muerte de una persona y dos heridos.

La situación motivó a que un alumno, ajeno a la situación, presentara una denuncia pública contra las autoridades del plantel, acusándolas de no actuar eficazmente frente a situaciones previas de violencia y acoso presentes en dicha comunidad estudiantil.

¿Qué sucedió? El 22 de septiembre, un joven encapuchado atacó con un arma punzocortante a otro alumno de 16 años en el plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Según los primeros informes, el alumno agredido falleció a causa de las lesiones. El agresor, al intentar escapar de la detención, saltó desde un segundo piso, sufrió fracturas en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un hospital.

Denuncian violencias en CCH Sur

A través de la plataforma de Tiktok, el usuario @soyvictor_gtz compartió un fragmento de denuncia en el que cuestiona el actuar de las autoridades del plantel Sur. En el video, indica que es estudiante del colegio y afirma haber sido víctima de acoso/agresión dentro de la institución.

El estudiante expresó su pesar por los hechos recientes y ofreció condolencias a la víctima del pasado lunes. Asimismo, aprovechó la conmoción generada por el incidente para señalar que existen varios casos de violencia dentro del plantel, por lo que, según él, no han recibido respuesta oportuna por parte de la seguridad de la UNAM.

SEP reaccionó al incidente en
SEP reaccionó al incidente en CCH Sur, donde murió un estudiante (FB/ CCH Sur Oficial)

En su testimonio, el alumno mencionó que ha sido víctima de acoso y violencia debido a la situación de inseguridad dentro de la escuela. Señaló que las autoridades no han tomado medidas, a pesar de que ha presentado quejas y denuncias, e incluso ha dialogado con personal de defensoría y abogacía del plantel, esto sin recibir una ‘respuesta grata’ a su caso.

Además, el usuario señaló que las agresiones provienen tanto de estudiantes como de docentes y trabajadores del CCH. Por su parte, afirmó que las autoridades conocen estos hechos pero no actúan, y cuestionó la efectividad de los protocolos escolares.

Indicó que resulta indignante la falta de respuesta de la dirección educativas ante las quejas. Finalmente, invitó a los internautas a una asamblea en Ciudad Universitaria, la cual tendrá lugar en punto de las 13 00 horas para abordar la situación de inseguridad.

“Desde 2022 he sido víctima de amenazas y agresiones en el #CCHSur. He intentado alzar la voz, pero en lugar de apoyo solo recibí discriminación”, escribió.

Entre los comentarios, surgieron otros usuarios identificados como estudiantes quienes manifestaron su apoyo a la denuncia, señalando que también han sufrido situaciones de violencia, acoso y despidos injustificados en el CCH. En sus mensajes, exigen condiciones de seguridad en la escuela bajo la consigna “El CCH no me cuida”.

Estudiante de CCH Sur denuncia amenazas y clima de inseguridad tras reciente asesinato el plantel. Crédito: TikTok: @soyvictor_gtz

Tras el incidente del lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzó los trabajos periciales y la investigación del caso, a solicitud de las autoridades escolares, informó la Secretaría de Seguridad local.

En su momento, los directivos pidieron evacuar el lugar de forma ordenada y anunciaron la suspensión de actividades en ambos turnos hasta nuevo aviso.

