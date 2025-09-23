México

Este es el posible setlist que Ghost traerá al Palacio de los Deportes en la CDMX

La banda sueca llega con su aclamado show teatral a la Ciudad de México

Por Cinthia Salvador

La banda sueca llega con
La banda sueca llega con su aclamado show teatral a la Ciudad de México. (@thebandGHOST)

Con la adición de una tercera fecha para sus conciertos en el Palacio de los Deportes, la banda sueca Ghost ha ratificado su estatus como uno de los actos en vivo más convocantes y celebrados del momento en la Ciudad de México.

El nuevo show quedó programado para este martes 23 de septiembre,a demás de los conciertos del 24 y 25 de septiembre, los cuales se agotaron rápidamente.

Ghost regresó a los escenarios con su primera gran gira internacional tras el cierre de la etapa RE-IMPERATOUR 2023. En aquella oportunidad, la banda culminó su recorrido en Norteamérica con dos conciertos sold out en el Kia Forum de Los Ángeles. Estos shows, que capturaron el fervor de su público, quedaron documentados en el largometraje musical Rite Here Rite Now.

Las expectativas en torno al Skeletour World Tour 2025 crecieron a nivel global desde su inicio en el AO Arena de Manchester el pasado 15 de abril y, especialmente, tras su debut en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. El itinerario ha incluido los escenarios más relevantes de Europa y Estados Unidos, posicionando cada noche a la banda como referencia obligada dentro de los shows de alto impacto audiovisual y musical.

La banda liderada por Tobias
La banda liderada por Tobias Forge llega al Palacio de los Deportes con su SkeleTour. (Ocesa)

Conocidos por su elaborada puesta en escena y una identidad visual que fusiona teatralidad con un sonido distintivo, los conciertos de Ghost en la Ciudad de México prometen un despliegue a la altura de su reputación internacional.

Su discografía, que les valió el reconocimiento de los premios Grammy, se presenta en vivo con una intensidad que ha sido aplaudida tanto por la crítica como por su base de fanáticos, quienes han seguido cada capítulo de la serie digital Chapters, encargada de anunciar oficialmente esta nueva etapa de la banda y brindar un trasfondo a la narrativa propia de su universo artístico.

Los íconos suecos del hard
Los íconos suecos del hard rock regresan una vez a México, donde cuentan con una sólida base de fans. (@thebandGHOST)

Posible setlist de Ghost para su concierto en la CDMX

Uno de los elementos más anticipados es sin duda el repertorio de canciones que interpretan en cada presentación. Para los seguidores que asistirán al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, se espera un setlist que recorra los principales éxitos de la banda y los momentos clave de su carrera reciente. Según la lista interpretada en sus más recientes shows, este podría ser el setlist previsto:

  • 1. Imperium
  • 2. Kaisarion
  • 3. Rats
  • 4. Faith
  • 5. Spillways
  • 6. Cirice
  • 7. Absolution
  • 8. Ritual
  • 9. Con Clavi Con Dio
  • 10. Prime Mover
  • 11. Watcher in the Sky
  • 12. If You Have Ghosts (versión especial)
  • 13. Twenties
  • 14. Year Zero
  • 15. Miasma
  • 16. Mary on a Cross
  • 17. Mummy Dust
  • 18. Kiss the Go-Goat
  • 19. Dance Macabre
  • 20. Square Hammer

Cabe señalar que este repertorio abarca tanto temas recientes como clásicos del grupo, con selecciones que han sido constantes a lo largo de su actual tour.

