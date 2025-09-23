México

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani: “Nunca ha dicho la verdad”

Aseguran que la actriz dormía en la cama de la diseñadora durante el noviazgo, aunque Polanco ha negado haber sido la causa de la ruptura

Por Luis Angel H Mora

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani. (Infobae México)

En medio de la intensidad que ha traído su paso por La Casa de los Famosos México, Dalilah Polanco vuelve a estar bajo la lupa tras las recientes declaraciones hechas en el programa Con Permiso.

La periodista Shanik Berman reveló detalles poco conocidos y polémicos del pasado sentimental de la actriz, asegurando que Dalilah habría sido la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la diseñadora de modas Sarah Bustani.

Durante la transmisión, Martha Figueroa criticó abiertamente la actitud de Polanco dentro del reality, comentario que dio pie a la intervención de Shanik Berman, quien afirmó:

“Nos contratan y nos pagan porque es un trabajo en La Casa de los Famosos, nos contratan para dar contenido, (Dalilah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con Eugenio Derbez, acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sara Bustani hace 7 años y de repente Dalilah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, sabes que tengo que pensar unas cosas y la muchacha que tenía, le decía a Sara: ‘se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalilah’ y luego Dalilah decía ‘es que yo soy una señora de familia, una niña de familia’, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia pues…”.

Dalilah Polanco no logró ser finalista de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Según la versión de Berman —citando la confianza de Sarah Bustani—, la modelo y diseñadora se habría visto sorprendida por la cercanía repentina de Dalilah con Derbez, llegando incluso a ocupar la cama de la pareja mientras aún tenían una relación.

El tema no pasó inadvertido y marcó la conversación mediática en las últimas horas, resucitando rumores de hace más de 20 años sobre la supuesta interferencia de Polanco en la relación.

Cabe recordar que la historia de amor entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani comenzó en 1997 y estuvo marcada por gestos románticos y viajes inolvidables. Según narran ambos, la relación se prolongó por seis años y fue en 2003 cuando decidieron finalizarla oficialmente. Poco después, Dalilah y Eugenio compartieron escenario en la exitosa serie La Familia P.Luche, contexto en el que crecieron las especulaciones sobre el inicio de su romance.

Así reaccionó Dalilah Polanco cuando le recordaron su pasado con Eugenio Derbez en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

Años atrás, Dalilah Polanco desmintió rotundamente ser la causa de la ruptura. “Mi relación con Eugenio inició tiempo después, cuando él ya estaba separado de Sarah y yo había finalizado mi matrimonio con Sergio Catalán”, aseguró la actriz entonces a medios nacionales.

A pesar de estas aclaraciones, la controversia persiste y las redes sociales han retomado el tema en el marco de su participación en La Casa de los Famosos México, donde Dalilah continúa dividiendo opiniones y enfrentando juicios sobre su pasado y presente.

Temas Relacionados

Dalilah PolancoEugenio DerbezSarah BustaniShanik BermanLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025realityredes socialesmexico-entretenimiento

