México

Sheinbaum confirma investigación federal por desaparición de artistas colombianos en CDMX

B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, cuando salían rumbo a un gimnasio en la zona de Polanco

Por Víctor Cisneros

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este lunes que la FGR investiga la desaparición de los artistas B-King y regio Clown. (Gobierno de México / @bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

La desaparición de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, alias B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, continúa generando reacciones en México y Colombia. Este lunes 22 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura durante su conferencia matutina, asegurando que las autoridades mexicanas ya realizan investigaciones a nivel federal para esclarecer el caso.

Mensaje de B King en sus redes sociales antes de desaparecer en México. (Instagram: bkingoficial)

“La Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto... No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso”, declaró la mandataria.

La comunidad artística y los
La comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown. (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

La investigación se concentra en la CDMX

La aclaración de Sheinbaum busca disipar las confusiones que surgieron tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien había señalado que el caso podría estar relacionado con hechos en Sonora. La FGJE Sonora desmintió esa versión el 21 de septiembre y aseguró que no existe registro de los músicos en ese estado.

De acuerdo con la denuncia presentada por el representante de los artistas, ambos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, cuando salían rumbo a un gimnasio en la zona de Polanco. La FGJCDMX difundió sus fichas de búsqueda, donde se detallan sus señas particulares y vestimenta.

B-King, de 31 años, es cantante de reguetón y exesposo de la influencer Marcela Reyes. Regio Clown, de 35 años, es DJ y productor nacido en Valle del Cauca. Ambos habían participado en el evento “Sin Censura Independence Day”, realizado el 14 de septiembre en el club ElectroLab, en Insurgentes Sur, CDMX.

La FGJCDMX difundió sus fichas
La FGJCDMX difundió sus fichas de búsqueda, donde se detallan sus señas particulares y vestimenta. (Facebook/Comisión de Búsqueda de Personas CDMX)

Coordinación binacional

Sheinbaum recalcó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación directa con el gobierno colombiano y que la búsqueda se realiza de manera coordinada. La mandataria enfatizó que la prioridad es esclarecer los hechos y encontrar a los músicos con vida.

El caso ha provocado un intenso intercambio diplomático y gran atención en redes sociales, donde seguidores de los artistas han impulsado el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown para visibilizar la desaparición.

Con la participación de la FGR, la SSPC y la FGJCDMX, las autoridades esperan avances en los próximos días. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado hipótesis sobre las causas de la desaparición ni posibles responsables.

La postura de Sheinbaum refuerza que el caso es considerado de alta prioridad para el gobierno federal y que se mantiene bajo un esquema de cooperación internacional con Colombia.

Ambos artistas viajaron a México
Ambos artistas viajaron a México para participar en presentaciones musicales, pero desde el 16 de septiembre no se sabe nada de su paradero. (@c4jimenez, X)

