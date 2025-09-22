Muerte de Débora Estrella: la vez que su ex esposo, José Luis García, habló de su divorcio “en menos de cinco minutos”

A pesar de su separación, las imágenes de sus viajes y celebraciones familiares continúan presentes en sus redes (IG)

El fallecimiento de Débora Estrella en un accidente aéreo el 20 de septiembre de 2025 en el municipio de García, Nuevo León, ha reavivado el interés público en la historia de su relación con José Luis García, también periodista y su exesposo.

La tragedia, confirmada por Protección Civil del Estado, no solo conmocionó al periodismo mexicano, sino que llevó a muchos a revisar los detalles de una vida compartida durante más de una década, marcada por la discreción y la ausencia de escándalos públicos.

La relación entre Débora Estrella y José Luis García comenzó en Monterrey, cuando ambos iniciaban sus carreras en la televisión, ella en TV Azteca y él en Televisa. Su vínculo, que se extendió por más de quince años, de los cuales diez estuvieron casados, se caracterizó por la complicidad y una exposición moderada en redes sociales.

En estas plataformas compartieron momentos como viajes a Disneylandia, celebraciones de aniversarios y festivales del globo, además de sesiones fotográficas anuales que documentaban la evolución de su relación. Estas imágenes aún pueden encontrarse en la cuenta de Instagram de Débora Estrella.

La relación de Débora Estrella y José Luis García: una década de vida juntos y una separación discreta (IG)

La pasión de Débora Estrella por la aviación era evidente en sus publicaciones, donde llegó a expresar: “Mi admiración y agradecimiento para todos los que trabajan en la aviación”. El día del accidente, la periodista abordó una aeronave ligera, una actividad que disfrutaba con frecuencia.

Horas después, las autoridades confirmaron que el desplome de la avioneta en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca del Río Pesquería, había cobrado la vida de dos personas, incluida la conductora.

La noticia generó una ola de reacciones en el ámbito periodístico y entre el público, dada la trayectoria de Estrella en medios como TV Azteca Noreste, Milenio TV y Multimedios Televisión.

La separación de Débora Estrella y José Luis García se produjo en enero de 2020, tras una década de matrimonio. El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje conjunto: “La historia que juntos empezamos a escribir, hace ya 10 años, llega a un final”.

El periodista fue uno de los primeros en alertar sobre el desplome de la aeronave, sin saber que su exesposa viajaba a bordo, lo que generó conmoción en redes sociales (IG)

En ese comunicado, ambos subrayaron que el respeto y el cariño mutuo prevalecerían, y que seguirían considerándose amigos y familia.

Aunque la ruptura fue descrita como amistosa, en el entorno digital circularon versiones sobre una posible infidelidad por parte de García, rumores que él negó, asegurando que la separación se dio en un ambiente de paz y sin conflictos.

Durante su matrimonio, la pareja optó por mantener la privacidad de su vida familiar, evitando compartir detalles personales en los medios o en redes sociales. Se confirmó que Débora Estrella y José Luis García no tuvieron hijos. Esta reserva definió la manera en que ambos enfrentaron la notoriedad derivada de sus carreras en los medios de comunicación.

Tras el fallecimiento de Débora Estrella, resurgió un video en el que José Luis García habló por única ocasión del final de su relación con la conductora.

Débora Estrella compartía su amor por volar en cada publicación, inspirando a muchos con su admiración por la aviación (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

Durante una entrevista con el conductor Fernando Lozano a finales de 2021, García fue consultado sobre el final de su matrimonio. El periodista, quien informó sobre la muerte de Débora Estrella en Nuevo León sin saber que se trataba de su exesposa, afirmó: “Me quedo con lo mejor de esos 15 años juntos”.

Añadió que se cerró un capítulo, sin revelar las razones exactas de la separación, y señaló que ambos acordaron no hablar públicamente sobre los motivos de su divorcio, decisión que el entrevistador consideró debía permanecer entre ellos.

“Estuvimos 15 años juntos. Cuando acordamos que nos divorciamos, lo platicamos los dos, llegamos a un acuerdo, compartimos un mensaje con toda la gente que nos seguía a los dos, decidimos informarlo y que no ibamos a hablar del tema públicamente más que en ese momento, yo he respetado y ella también ha respetado”, expresó.

El periodista quedó en buenos términos con su ex. (Crédito: YouTube Fernando Lozano)

“Los dos tenemos palabra. Fueron 15 años juntos, un momento complicado. Te casas y crees que te casas para siempre, de pronto las cosas ya no iban por el mismo camino... sentíamos que ya no teníamos los mismos planes y decidimos divorciarnos tan amigablemente, en el mismo auto, nos divorciamos en menos de cinco minutos y cada quien por su lado... hay prioridades que son las tuyas... fue lo más sano, todo muy amigable y respetuoso”

En esa misma conversación, José Luis García abordó la polémica que generó su nueva relación sentimental, iniciada meses después de su divorcio con una conductora menor que él.

Explicó que el anuncio de su nueva pareja en septiembre de 2020, tras haberse divorciado en enero de ese año, provocó comentarios negativos en redes sociales. “Se hizo un relajo”, relató, y reflexionó sobre la facilidad con la que el público juzga la vida de los demás en plataformas digitales: “La ligereza con la que juzgamos la vida de los demás; juzgar fácilmente a alguien”.

Débora Estrella y José Luis García optaron por la privacidad y no tuvieron hijos durante su matrimonio (Facebook)

Hasta el momento, José Luis García no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su exesposa.

La noticia del accidente fue especialmente impactante para él, ya que, sin saber que Débora Estrella viajaba en la aeronave, fue uno de los primeros en alertar sobre el desplome a través de su cuenta de X, publicación que posteriormente eliminó.

Las autoridades locales, junto con elementos del Ejército y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, continúan investigando las causas del siniestro.