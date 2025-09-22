Le Sserafim en México 2025: este es el probable setlist para su concierto en Arena CDMX

El grupo surcoreano Le Sserafim incluyó a la capital mexicana en su gira por América del Norte. (Arena CDMX)

El grupo femenino de K-pop Le Sserafim alista su primer concierto en México, donde se presentará en la Arena Ciudad de México con un show que promete reunir todos sus éxitos recientes para consentir a sus fans.

La agrupación surcoreana se presentará este martes 23 de septiembre de 2025 ante miles de seguidores mexicanos, quienes aguardan la primera visita del quinteto al país con su tour “Easy Crazy Hot”.

El probable setlist del concierto en la capital mexicana incluye más de 20 temas que abarcan las distintas etapas de la trayectoria del grupo. Canciones como “ANTIFRAGILE”, “EASY”, “FEARLESS” y “UNFORGIVEN” forman parte de una secuencia interpretativa diseñada para los recintos de mayor aforo en su recorrido por América del Norte.

La llegada de Le Sserafim se produce en un contexto de crecimiento constante para el K-pop en México, país considerado uno de los mercados más robustos de América Latina para la música coreana, que ya ha contado con presencia de artistas de gran talla como BLACKPINK, Twice, Stray Kids, J-Hope, entre otros.

Le Sserafim está integrado por Kim Chaewon, Sakura Miyawaki, Huh Yunjin, Kazuha Nakamura y Hong Eunchae. REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY

Para la fecha en la Arena Ciudad de México, se espera un aforo superior a las 22 mil personas, lo que convierte a este recinto en el de mayor capacidad dentro de la presente gira, por encima del Kia Forum de Inglewood y el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

¿Quiénes son Le Sserafim?

Le Sserafim es un grupo femenino de K-pop originario de Corea del Sur. La agrupación está formada por cinco integrantes: Kim Chaewon, Sakura Miyawaki, Huh Yunjin, Kazuha Nakamura y Hong Eunchae. Debutaron en 2022 bajo la gestión conjunta de HYBE y Source Music, empresas que también gestionan a grupos destacados de la industria musical surcoreana.

El nombre Le Sserafim es un anagrama de la frase inglesa “I’m Fearless” y su concepto artístico se basa en la autoafirmación, la disciplina corporal y la determinación. Desde su debut con el EP “Fearless”, el grupo ha ganado relevancia con sencillos como “ANTIFRAGILE”, “EASY” y “Smart”, además de presentarse en festivales internacionales, alcanzar posiciones en listas globales como el Billboard 200 y participar en campañas de moda y tecnología.

Actualmente, Le Sserafim es considerado una de las figuras centrales de la llamada cuarta generación del K-pop. Su base de seguidores, conocida como FEARNOT, se ha expandido rápidamente tanto en Asia como en América y Europa.

Probable setlist

Le Sserafim se presenta por primera vez en México. REUTERS/Phil Noble

Para el concierto en CDMX, el probable setlist integra los siguientes temas:

Born Fire

Ash

HOT

Come Over

Good Bones

EASY (rock ver.)

Swan Song

Sour Grapes

Blue Flame

So Cynical (Badum)

Impurities

The Great Mermaid

Smart (remix)

Chasing Lightning

Fire in the belly

Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife

CRAZY

1-800-hot-n-fun

Pierrot

FEARLESS

Burn the Bridge

UNFORGIVEN (rock ver.)

ANTIFRAGILE (rock ver.)

Encore

Crazier

FEARNOT (Between you, me, and the lamppost)

DIFFERENT (English ver.)

Perfect Night (con intro de “STUPID IN LOVE” de MAX)

No-Return (Into the Unknown)

La expectativa entre las seguidoras mexicanas se ha centrado en la posibilidad de que la banda sorprenda con la posible interpretación de “Amor prohibido” de Selena Quintanilla, cuyo cover recién se publicó el fin de semana.