Gobierno de México lamenta asesinato de B-King y DJ Regio Clown: promete a Colombia “una investigación exhaustiva”

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el doble homicidio

Por Omar Tinoco Morales

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este lunes que la FGR investiga la desaparición de los artistas B-King y regio Clown. (Gobierno de México / @bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

Después de confirmarse el hallazgo, en el Estado de México, de los cuerpos sin vida de los músicos de origen colombiano, B-King y DJ Regio Clown, el gobierno mexicano expresó sus condolencias y prometió una investigación exhaustiva.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el doble homicidio.

“Asimismo reitera, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, señaló la SRE a través de un comunicado.

La Cancillería agregó que se mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con el gobierno colombiano.

Previamente, el presidente de Colombia condenó enérgicamente el asesinato de sus connacionales y atribuyó su muerte a las mafías del narcotráfico.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", se quejó Gustavo Petro, quien se encuentra en Nueva York, EEUU, para participoar en la 80 Asamblea General de la ONU.

Mensaje de B King en sus redes sociales antes de desaparecer en México. (Instagram: bkingoficial)

Quiénes eran los músicos colombianos que desaparecieron en México

El cantante colombiano B King permanecía en calidad de desaparecido desde el 16 de septiembre, fecha en la que publicó un video en sus redes sociales agradeciendo al público mexicano tras un concierto.

La incertidumbre sobre su paradero se intensificó al revelarse la situación de su colega Jorge Herrera, quien también desapareció.

Las autoridades mexicanas confirmaron el
Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

La intervención del presidente Gustavo Petro elevó la atención sobre el caso. El mandatario solicitó públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al cuerpo diplomático colombiano en ese país, que se intensifiquen los esfuerzos para localizar a Bayron Sánchez y Jorge Herrera.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, publicó Petro, declaró el mandatario.

El presidente también sugirió la posible implicación de mafias multinacionales vinculadas al narcotráfico, lo que llevó a la coordinación entre la Cancillería de Colombia y organizaciones civiles mexicanas.

Las versiones sobre el lugar de la desaparición difieren. Algunos informes indican que B King fue visto por última vez en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México, al salir de un gimnasio junto a Jorge Herrera.

Por otro lado, Petro sostiene que la desaparición ocurrió tras un concierto en Sonora, al norte del país.

La empresaria y DJ Marcela Reyes, exesposa de B King, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y visibilidad sobre el caso, etiquetando al presidente Petro y contribuyendo a que el tema alcanzara mayor notoriedad pública.

En el ámbito personal, la relación entre B King y Marcela Reyes se extendió por cerca de nueve años y finalizó en 2024.

Reyes expresó: “Me casé pensando que iba a ser para toda la vida”. Por su parte, B King relató: “No me sentía a gusto ya hace bastante tiempo, ella tampoco (...) Es mejor llevarse un buen recuerdo de lo que se vivió bonito... Yo salía a las 5 de la mañana de la casa y ponía música cristiana y empezaba a llorar sin saber por qué, a derramar lágrimas sin saber por qué (...) Me sentía superagobiado”.

En el plano profesional, Bayron Sánchez ha destacado como figura emergente del reguetón colombiano. Nacido en Santander y criado en Medellín, inició su carrera en su ciudad natal y ha ganado reconocimiento con temas como “Qué rico besarnos”, “Me necesitas” y “Made in Cali”, lo que le ha permitido sumar reproducciones y presentarse fuera de Colombia, consolidando su proyección internacional,

