Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de septiembre

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan todos los días a miles de personas.
Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.
A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este lunes 22 de septiembre.
En vivo: cómo está la línea en Tijuana
Garita San Ysidro
Tiempo de espera por automóvil:
General
6 líneas abiertas
1:09 horas
Sentri
11 líneas abiertas
47 minutos
ReadyLane
11 líneas abiertas
1:11 horas
Tiempo de espera caminando:
General
17 líneas abiertas
32 minutos
ReadyLane
1 línea abierta
8 minutos
Garita Otay Mesa
Tiempo de espera por automóvil:
General
1 línea abierta
1:36 horas
Sentri
4 líneas abiertas
50 minutos
ReadyLane
4 líneas abiertas
2:05 horas
Tiempo de espera caminando:
General
6 líneas abiertas
45 minutos
Garita Chaparral
Tiempo de espera caminando:
General
3 líneas abiertas
39 minutos
ReadyLane
1 línea abierta
8 minutos
Los horarios de las garitas de Tijuana
Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.
Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:
Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.
En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.
En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.